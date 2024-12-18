Товарообіг між Україною і Японією виріс на 6%

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією в 2024 році зріс на 6%, досягнувши 747,2 млн доларів, зберігаючи тенденцію зростання, яка спостерігалась минулого року на рівні майже 30%.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму в Осаці, інформує пресслужба Мінекономіки.



"Обсяг двосторонньої торгівлі між нашими державами зростає. Торік — на майже 30%. Цьогоріч ще додатково на майже 6%, сягнувши 747,2 млн доларів. Але ми маємо куди рухатися", — зазначила Свириденко.

Японія - донор бюджету України

Окрім того, за словами Юлії Свириденко, Японія є другим найбільшим донором допомоги бюджету України, надавши у цьому році 4,2 млрд доларів для підтримки українського держбюджету.

Крім того, країна реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації в таких сферах, як сільське господарство, медицина, гуманітарне розмінування та інші.

Україна висловлює глибоку вдячність Уряду Японії за всебічну підтримку.

Міністерка економіки зазначила, що відновлення країни буде найефективнішим за умови співпраці держави та приватного сектору. Вона закликала японський бізнес інвестувати в ключові сектори економіки України, локалізувати виробництва, відкривати представництва та створювати спільні підприємства з українськими компаніями.

Також Свириденко звернулася до уряду Японії з проханням підтримати відновлення зруйнованих або пошкоджених промислових об'єктів України.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України та Федерація бізнесу Японії "Keidanren" підписали меморандум, який передбачає продовження та розширення співпраці для підтримки повоєнної відбудови України та розширення двостороннього співробітництва.