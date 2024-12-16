Україна розширює співпрацю з бізнесом Японії

Міністерство економіки України та Федерація бізнесу Японії "Keidanren" підписали меморандум, який передбачає продовження та розширення співпраці для підтримки повоєнної відбудови України та розширення двостороннього співробітництва

Пр це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що у Токіо відбулася зустріч за участю українських і японських бізнесів. Серед них — енергетичні, фінансові, аграрні, компанії у сфері машинобудування, логістики, будівництва. Загалом близько 100 японських компаній. У заході взяла участь також делегація українського бізнесу — понад 20 українських компаній у сферах виробництва, торгівлі, агросектору, IT та інші.

Під час зустрічі перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко та голова Комітету співробітництва з Україною "Keidanren" Фумія Кокубу підписали меморандум, який передбачає продовження та розширення співпраці для підтримки повоєнної відбудови України та розширення двостороннього співробітництва.

"Саме приватний сектор має стати двигуном економічного розвитку та відбудови України. Тому серед наших пріоритетів — подальша співпраця з Keidanren та його членами. Зокрема, ми запропонували японському бізнесу створювати спільні підприємства з українськими компаніями, локалізувати свої технології та виробництва, відкривати бізнес представництва, постачати в Україну високотехнологічне промислове обладнання та запчастини до нього. Водночас звернулися до Уряду Японії із проханням про надання підтримки у відновленні зруйнованих виробничих підприємств та інфраструктури", — зазначила Свириденко.

За її словами, японські компанії вже активно виходять на український ринок й урядові організації відкривають свої представництва. Сьогодні в Україні працює понад 40 японських компаній.

Повідомляється, що японські компанії презентували ініціативи, спрямовані на задоволення нагальних потреб України та забезпечення сталого зростання. Представники приватного сектору відзначили важливість таких умов, як доступ до фінансування, зниження ризиків ведення бізнесу під час війни (зокрема через страхування від воєнних ризиків), перегляд обмежень на поїздки та ширше залучення приватного сектору до проєктів із відновлення України.

Японські компанії готові інвестувати в українську економіку

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO та Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Це дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділового співробітництва між компаніями України та Японії.

Також Україна і Японія підписали документ для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Документ передбачає надання допомоги з боку JICA для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Також йдеться про підтримку з боку Японії у розвитку приватного сектору та інструментів промислової політики в Україні. Крім того, партнери готові надавати рекомендації щодо активнішого залучення інвестицій від японських компаній.

За словами японської сторони, вже 14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.