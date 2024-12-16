Украина расширяет сотрудничество с бизнесом Японии

Министерство экономики Украины и Федерация бизнеса Японии Keidanren подписали меморандум, предусматривающий продолжение и расширение сотрудничества для поддержки послевоенного восстановления Украины и расширения двустороннего сотрудничества

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что в Токио прошла встреча с участием украинских и японских бизнесов. Среди них – энергетические, финансовые, аграрные, компании в сфере машиностроения, логистики, строительства. В общей сложности около 100 японских компаний. В мероприятии приняла участие также делегация украинского бизнеса – более 20 украинских компаний в сферах производства, торговли, агросектора, IT и другие.

Во время встречи первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко и председатель Комитета сотрудничества с Украиной "Keidanren" Фумия Кокубу подписали меморандум, предусматривающий продолжение и расширение сотрудничества для поддержки послевоенного восстановления Украины и расширения двустороннего сотрудничества.

"Именно частный сектор должен стать двигателем экономического развития и восстановления Украины. Поэтому среди наших приоритетов дальнейшее сотрудничество с Keidanren и его членами. В частности, мы предложили японскому бизнесу создавать совместные предприятия с украинскими компаниями, локализовать свои технологии и производства, открывать бизнес представительства, поставлять в Украину высокотехнологичное промышленное оборудование и запчасти к нему. В то же время, обратились к Правительству Японии с просьбой о предоставлении поддержки в восстановлении разрушенных производственных предприятий и инфраструктуры", — отметила Свириденко.

По ее словам, японские компании уже активно выходят на украинский рынок и правительственные организации открывают свои представительства. Сегодня в Украине работает более 40 японских компаний.

Сообщается, что японские компании представили инициативы, направленные на удовлетворение неотложных потребностей Украины и обеспечение устойчивого роста. Представители частного сектора отметили важность таких условий, как доступ к финансированию, снижение рисков ведения бизнеса во время войны (в частности из-за страхования от военных рисков), пересмотр ограничений на поездки и более широкое вовлечение частного сектора в проекты по восстановлению Украины.

Японские компании готовы инвестировать в украинскую экономику

Ранее сообщалось, что 10 октября состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Японской организацией внешней торговли JETRO и Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Это позволит углубить развитие партнерства и будет способствовать углублению делового сотрудничества между компаниями Украины и Японии.

Также Украина и Япония подписали документ для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара подписали Протокол обсуждений по Проекту усиления привлечения частного сектора для восстановления Украины.

Документ предусматривает оказание помощи JICA для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Также речь идет о поддержке со стороны Японии в развитии частного сектора и инструментов промышленной политики в Украине. Кроме того, партнеры готовы предоставлять рекомендации по более активному привлечению инвестиций от японских компаний.

По словам японской стороны, уже 14 японских компаний готовы рассматривать инвестиции в экономику Украины.