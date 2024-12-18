Товарооборот между Украиной и Японией вырос на 6%

Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2024 году вырос на 6%, достигнув 747,2 млн долларов, сохраняя тенденцию роста, которая наблюдалась в прошлом году на уровне почти 30%.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время бизнес-форума в Осаке, информирует пресс-служба Минэкономики.



"Объем двусторонней торговли между нашими государствами растет. В прошлом году — почти на 30%. В этом году еще дополнительно почти на 6%, достигнув 747,2 млн долларов. Но мы должны куда двигаться", — отметила Свириденко.

Япония – донор бюджета Украины

Кроме того, по словам Юлии Свириденко, Япония является вторым крупнейшим донором помощи бюджету Украины, предоставив в этом году 4,2 млрд. долларов для поддержки украинского госбюджета.

Кроме того, страна реализует более 30 проектов через международные организации в таких областях, как сельское хозяйство, медицина, гуманитарное разминирование и другие.

Украина выражает глубокую признательность правительству Японии за всестороннюю поддержку.

Министр экономики отметила, что восстановление страны будет самым эффективным при условии сотрудничества государства и частного сектора. Она призвала японский бизнес инвестировать в ключевые сектора экономики Украины, локализовать производства, открывать представительства и создавать совместные предприятия с украинскими компаниями.

Также Свириденко обратилась к правительству Японии с просьбой поддержать восстановление разрушенных или поврежденных промышленных объектов Украины.

Напомним, что Министерство экономики Украины и Федерация бизнеса Японии Keidanren подписали меморандум, предусматривающий продолжение и расширение сотрудничества для поддержки послевоенного восстановления Украины и расширения двустороннего сотрудничества.