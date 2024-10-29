НБУ курс:

USD

41,33

+0,02

EUR

44,70

--0,02

Наличный курс:

USD

41,62

41,55

EUR

45,25

45,10

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Финансы
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Замороженные активы РФ: Япония предоставит Украине более $3 млрд в рамках кредита G7

Замороженные активы РФ: Япония предоставит Украине более $3 млрд в рамках кредита G7
Фото: Kyodo

Япония выделит Украине более $3 млрд в рамках кредита государств Большой семерки для Украины объемом $50 млрд, погашаемого из замороженных активов центробанка РФ

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Как пишет Nikkei, Украина получит от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка 471,9 млрд иен ($3,09 млрд) из общей суммы в $50 млрд кредита от G7.

Япония вносит свой вклад с условием, что эти средства не будут использоваться в военных целях.

"Призываем всех наших партнеров направить замороженные российские активы в пользу Украины. Должны заставить агрессора платить", — подчеркнул Шмигаль.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

В июне лидерами стран "Группы семи" было принято решение о предоставлении Украине долгосрочного кредита на сумму $50 млрд.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $486 млрд.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки  выделят Украине $20 млрд  в пределах кредита G7. Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

Каждая страна G7 заключит индивидуальное кредитное соглашение с Украиной, распределяя кредиты по частям в период с 1 декабря 2024 года до конца 2027 года. Они будут погашены за счет доходов, полученных от замороженных активов России, и Украина фактически не будет выплачивать их.

Автор:
Светлана Манько