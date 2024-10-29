Заморожені активи РФ: Японія надасть Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7

Японія виділить Україні понад $3 млрд у рамках кредиту держав Великої сімки для України обсягом $50 млрд, який погашатиметься з заморожених активів центробанку РФ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як пише Nikkei, Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн ($3,09 млрд) із загальної суми в $50 млрд кредиту від G7.

Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.

"Закликаємо усіх наших партнерів спрямувати заморожені російські активи на користь України. Маємо змусити агресора платити", - наголосив Шмигаль.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

У червні лідерами країн "Групи семи" було ухвалено рішення про надання Україні довгострокового кредиту на суму $50 млрд, який погашатиметься коштом надходжень із майбутніх періодів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

26 жовтня лідери країн "Великої сімки" домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.

Кожна країна G7 укладе індивідуальну кредитну угоду з Україною, розподіляючи кредити частинами в період з 1 грудня 2024 року до кінця 2027 року. Їх буде погашено за рахунок доходів, одержаних від заморожених активів Росії, і Україна фактично не виплачуватиме їх.