Україна планує конфіскувати всі заморожені російські активи на суму близько $300 млрд

Паралельно з використанням прибутків від заморожених російських активів через 50-мільярдний кредит країн G7 на підтримку свого бюджету Україна веде переговори з партнерами про конфіскацію всіх заблокованих 300 млрд доларів РФ.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Укрінформ".

Вона назвала надзвичайно важливими рішення, прийняті партнерами щодо використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

"Ці кошти – які в загальній сумі становлять близько $300 мільярдів – на нашу думку, всі мають бути конфісковані й передані Україні",- підкреслила Маркарова.

Вона також зазначила, що робота у цьому напрямі триває. Сполучені Штати, зокрема, підтримують повну конфіскацію, і Конгрес вже надав відповідні повноваження адміністрації, ухваливши REPO Act. Однак партнерами по G7 було прийняте рішення робити подальші кроки в спільній координації, і в необхідності конфіскації всієї суми потрібно переконати всіх.

Маркарова розповіла, що поки тривають обговорення щодо повної конфіскації, американська сторона запропонувала на початку року ідею використати вже зараз надходження від заморожених коштів на користь України.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

У червні лідерами країн "Групи семи" було ухвалено рішення про надання Україні довгострокового кредиту на суму $50 млрд, який погашатиметься коштом надходжень із майбутніх періодів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.

26 жовтня лідери країн "Великої сімки" домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.