ЄС остаточно схвалив надання Україні кредиту до 35 мільярдів євро

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила механізм надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро. Кошти будуть отримані за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.

Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС через платформу X (Twitter).

Рішення було ухвалено письмовою процедурою і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Цей кредит є частиною ширшого плану, погодженого країнами "Групи семи" на червневому саміті, щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 20 млрд доларів з цього кредиту дають США, 10 млрд доларів - Японія і Канада та 3 млрд Британія.

"З цих 30-ти млрд, та частина, яка йде у бюджет буде через FIF Світового банку. І тут важливий момент, що ці гроші будуть доступні два роки (а не як ЄС один). Інша частина, яка на військові видатки (поки невідомо скільки, в пʼятницю дізнаємося) окремо напряму країнами", - написав він.

Решту 20 млрд доларів дасть ЄС через фонд з привʼязкою до Ukraine Facility Plan. Вони будуть доступні до кінця наступного року.

Особливість цього механізму полягає в тому, що Україна не зобов'язана повертати кошти, оскільки кредит фінансується не за рахунок держав-членів ЄС, а з оподаткування російських активів.

Кошти будуть нецільовими, що дозволить Україні самостійно визначати напрямки їх використання для відновлення та стабілізації економіки під час війни.

Нагадаємо, напередодні Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро у межах великого кредиту G7 коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФповинна заплатити за завдані нею збитки Україні,які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.