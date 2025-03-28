Уряд схвалив початок реалізації нової фази Програми екстреного відновлення

Кабмін схвалив підписання грантової угоди, яка дозволить розпочати четверту фазу Програми екстреного відновлення. Проєкт Міністерство розвитку громад та територій впроваджує разом із Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). На четверту фазу Японія виділила 60 млн доларів.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Найпершу угоду було підписано ще в березні 2023 року. З того часу вже реалізовано три фази програми. На 4 фазу виділено грант у розмірі 8,8 мільярда японських єн, що складає близько 60 мільйонів доларів. В рамках четвертої фази буде втілено 6 субпроєктів, спрямованих на:

підтримку гуманітарного розмінування;

обслуговування енергетичної інфраструктури;

відновлення систем водопостачання;

підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки;

надання освітніх послуг;

покращення громадської інфраструктури регіонів.

Відповідальним за координацію виконання грантової угоди визначено Мінрозвитку.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини. Увага буде зосереджена увагу на дронах оперативної глибини, зокрема аналогах "Ланцета", роях дронів та інтеграції штучного інтелекту.