ЕС выделит еще 900 миллионов евро на вооружение для Украины за счет доходов от замороженных российских активов

Европейский Союз объявил о дополнительном финансировании оборонных закупок для Украины на сумму 900 миллионов евро.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис во время проходящего в Брюсселе Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что выделение средств запланировано на ближайшие две недели.

Фрис также напомнил, что в конце прошлой недели Высокий представитель ЕС Кайя Каллас объявила об инвестиции 1 миллиарда евро в развитие украинской оборонной промышленности.

"На прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, и теперь деньги будут инвестированы в передовые технологии украинской оборонной промышленности, например производство беспилотников и ракет", — напомнил он.

В общей сложности, по словам представителя дипломатической службы ЕС, объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в сфере обороны уже достиг 3,3 миллиарда евро.

Добавим, что на днях Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Оружие будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира