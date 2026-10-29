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В Україні кількість випадків АЧС скоротилася у 2,5 раза: як це вплинуло на ціни на свинину

свині
АЧС в Україні у 2026 році: підтверджено 16 випадків / Pixabay

Закупівельні ціни на живих свиней в Україні восени знизилися до 72-73 грн/кг проти 82 грн/кг роком раніше. Роздрібна вартість свинини за рік скоротилася на 8%, а кількість підтверджених випадків африканської чуми свиней зменшилася з 40 до 16. 

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

 Станом на 1 жовтня 2026 року в Україні зафіксували 39 підозр на африканську чуму свиней (АЧС). За результатами лабораторних досліджень 23 з них не підтвердилися, тоді як у 16 випадках діагноз АЧС було підтверджено, розповів Висоцький. 

Серед підтверджених випадків чотири припадали на господарства населення, сім - на диких кабанів, два - на комерційні господарства. Загалом випадки захворювання реєстрували у 10 областях України. 

Для порівняння, станом на 1 жовтня 2025 року було підтверджено 40 випадків АЧС, з яких 29 - серед диких тварин, а чотири - у господарствах. Випадки захворювання серед дикої фауни фіксували у Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях. Серед регіонів, де найчастіше фіксували поширення захворювання, були Одеська, Миколаївська та Херсонська області. 

АЧС створює ризики для доходів свиногосподарств

Виявлення африканської чуми свиней у господарствах має безпосередні економічні наслідки. У разі підтвердження захворювання необхідно знищити все поголів'я свиней у відповідному господарстві, що призводить до втрат доходів виробників.

Проте за словами міністра, цьогорічна ситуація з АЧС не є основним чинником зниження цін на свинину, оскільки кількість підтверджених випадків менша, ніж торік. 

Закупівельні ціни на живих свиней опустилися до 72-73 грн/кг 

Восени в Україні спостерігається зниження закупівельних цін на живих свиней. За прогнозом на поточний тиждень ціна становить 72-73 грн/кг. Для порівняння, в аналогічний період 2025 року вона сягала близько 82 грн/кг, зазначив Висоцький. 

На цінову динаміку впливають передусім ринкові чинники. Серед них - зниження цін у ЄС та наявність імпортної продукції на українському ринку. 

Свинина в роздріб подешевшала на 8% за рік 

За даними Державної служби статистики, роздрібна ціна свинини наразі становить 211-212 грн/кг. За тиждень вона не змінилася. 

За місяць вартість  знизилася на 2%, а за рік - на 8%.

Свинина належить до небагатьох продуктів, роздрібні ціни на які за рік знизилися в гривневому еквіваленті, підсумував міністр. 

 Виконавчий директор асоціації "М'ясної галузі" Микола Бабенко повідомляв, що ціни на свинину в Україні до кінця року можуть зрости лише на 3-5% у роздробі, тоді як закупівельні ціни на живець залишатимуться під тиском дешевого імпорту, надлишкової пропозиції та ризику поширення африканської чуми свиней (АЧС). 

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