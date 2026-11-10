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Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €643 мільйони

Данія, прапори, Україна
Данія оголосила про пакет допомоги на €643 млн. Фото: armyinform.com.ua

Данія виділяє Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 4,8 мільярда данських крон (приблизно 643 мільйони євро). До нього увійде військове обладнання для потреб Збройних Сил України.

Як пише Dilo, про це оголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен за підсумками засідання Комітету з питань зовнішньої політики, повідомляє DR.

Оголошення про новий транш військової підтримки відбулося на тлі офіційного візиту президента України до Копенгагена.

"Сьогодні ми обговорили з комітетом 32-й пакет допомоги Україні на суму 4,8 мільярда крон у вигляді військового обладнання", — зазначив Ларс Льокке Расмуссен.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 10 листопада повідомив про прибуття до Данії, де у нього заплановані зустрічі з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями.Також, за його словами, запланована аудієнція у короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії.

Нагадаємо, Данія поставила Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. Постачання організували в прискореному режимі.

У червні Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства за кількома стратегічними напрямами. Ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для фронту.

Автор:
Тетяна Бесараб

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