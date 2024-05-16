Дания предоставит Украине новую военную помощь на €750 млн

16 мая министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 750 миллионов евро. Средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны и артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Приятно объявить о новом пакете военных пожертвований для Украины в размере 5,6 миллиарда датских крон с акцентом на ПВО и артиллерию. Дания также резервирует больше средств для возможного инвестирования в оборонную промышленность Украины . Дания полностью поддерживает Украину", - отметил он.

Из этих средств половина пойдет на усиление ПВО, а часть средств будет направлена на финансирование предстоящей передачи F-16. Кроме того, есть дополнительные средства на приобретение артиллерийских снарядов, гранат и противотанковых мин.

Расмуссен также сообщил, что Дания изучает возможности инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Глава МИД Дании подчеркнул жесткую поддержку его страной Украины и ее народа в противостоянии российской агрессии.

Это уже 18 пакет помощи от Дании.

Помощь от Дании

Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.

Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Да, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).

25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.

Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.

Еще добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.