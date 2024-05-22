Латвия выделит €6 миллионов в поддержку украинской инфраструктуры

В этом году Латвия направит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине. Ожидается, что аналогичное финансирование будет заложено и на 2025 год.

Об этом сообщили представители латвийской делегации во главе с министром экономики Викторсом Валайнисом во время встречи с руководством Министерства инфраструктуры Украины, пишет Мининфраструктура.

Кроме финансовой помощи, в ходе переговоров обсуждались вопросы развития логистических путей, увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также увеличение экспорта украинской продукции.

"Мы благодарны за помощь, которую оказывает Украине Латвийская Республика с первых дней широкомасштабного вторжения. Уже есть ряд совместных наработок по сотрудничеству в транспортной сфере, которые не только позволят увеличить экспортный потенциал государства, но и стимулировать экономическое развитие обеих стран", - подчеркнул и. о. министра инфраструктуры Василий Шкураков.

Сообщается, что Латвия заинтересована в усилении экономических связей, в частности, в вопросах наращивания сельхозэкспорта как альтернативы российскому импорту. Планируется сформировать комбинированные логистические решения с использованием разных видов транспорта.

Стороны также обсудили:

Развитие логистических цепочек.

Создание выгодных денежных и экономических условий.

Стимулирование экономического сотрудничества между странами.

Расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

Использование сервиса еЧерга .

Кроме того, латвийская авиакомпания airBaltic готова приступить к работе в Украине, как только будет возобновлено воздушное сообщение.

Напомним, латвийская государственная энергокомпания Latvenergo передала Украине пакет оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. В пакет помощи вошли высоковольтный трансформатор мощностью 250 МВА, ранее использовавшийся на Рижской ГЭС, компрессор сжатого воздуха GR110 и 60 тонн трансформаторной смазки.

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