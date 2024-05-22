Латвія виділить €6 мільйонів на підтримку української інфраструктури

Цього року Латвія спрямує 6 мільйонів євро на розвиток інфраструктури в Україні. Очікується, що аналогічне фінансування буде закладено і на 2025 рік.

Про це повідомили представники латвійської делегації на чолі з міністром економіки Вікторсом Валайнісом під час зустрічі з керівництвом Міністерства інфраструктури України, пише Мінінфраструктури.

Окрім фінансової допомоги, під час переговорів обговорювались питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних та автомобільних перевезень, а також збільшення експорту української продукції.

"Ми вдячні за допомогу, яку надає Україні Латвійська Республіка з перших днів широкомасштабного вторгнення. Вже маємо низку спільних напрацювань щодо співпраці в транспортній сфері, які не тільки дозволять збільшити експортний потенціал держави, але й стимулювати економічний розвиток обох країн", - наголосив в.о. міністра інфраструктури Василь Шкураков.

Повідомляється, що Латвія зацікавлена в посиленні економічних зв'язків, зокрема у питаннях нарощування сільгоспекспорту як альтернативи російському імпорту. Планується сформувати комбіновані логістичні рішення з використанням різних видів транспорту.

Сторони також обговорили:

Розбудову логістичних ланцюжків.

Створення вигідних фінансових та економічних умов.

Стимулювання економічного співробітництва між країнами.

Розширення співпраці у сфері залізничного транспорту.

Використання сервісу єЧерга.

Крім того, латвійська авіакомпанія airBaltic готова розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Нагадаємо, латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. До пакета допомоги увійшли високовольтний трансформатор потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторного мастила.

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