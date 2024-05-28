ЕБРР пообещал поддерживать Украину до конца войны в пределах €1,5 млрд в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения профинансировал проекты во всех отраслях экономики Украины на 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не изменится.

Об этом сообщила ассоциированный директор, старший банкир агробизнеса ЕБРР Анна Лебединец, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по ее словам, после войны финансирование будет увеличено для восстановления страны.

"С начала полномасштабного вторжения мы профинансировали проектов на 4 млрд евро, имею в виду все отрасли экономики. Есть такое видение, что примерно в таком же объеме мы должны поддерживать экономику во время войны, пока ситуация не изменится. Приблизительно 1,5 млрд евро на год", - сказала она на конференции Grain Storege Forum в Киеве во вторник.

Также Лебединец выразила уверенность, что после войны потребности бизнеса в финансировании увеличатся, поскольку будет больше желания инвестировать в его развитие, а также потребность восстанавливать разрушенное в ускоренном темпе.

Самые частые запросы клиентов банка

Развитие растениеводства, животноводства, а также активный интерес к биоэнергетике представительница ЕБРР отнесла к самым частым запросам клиентов банка по агросектору.

"Компании действительно думают и осуществляют расчеты для развития биогаза и биоэтанола. Есть уже примеры в Украине поддержанных проектов. Кроме того, многие думают над тем, как можно перерабатывать больше в Украине и создавать добавленную стоимость в стране", - рассказала Лебединец, добавив, что в последнее время участились запросы на развитие мукомольных предприятий.

Также она отметила рост запросов для развития бизнеса на западе Украины и открытие его структурных подразделений за границей.

По информации Лебединец, ЕБРР уже наработал ряд механизмов страхования военных рисков для создаваемых бизнесов и инвестиций.

Кроме того, в конце 2024 года финучреждение сможет предложить инструмент страхования товаров, находящихся на хранении или передвигающих внутри Украины, где риски значительно выше, чем за пределами воюющего государства.

"Это не очень простой процесс. Думаю, что до конца года это должно заработать", - подчеркнула старший банкир агробизнеса ЕБРР.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития выделил рекордные 2,1 млрд евро Украине в 2023 году после 1,7 млрд евро в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать 3 млрд евро в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около 1,5 млрд евро в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более 409 млн евро из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также сделали отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

Пять направлений работы ЕБРР в Украине

Ввиду войны ЕБРР сосредоточил внимание на пяти ключевых областях поддержки Украины, включая частный и государственный секторы: энергетическая безопасность, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность, поддержка бизнеса и торговое финансирование.

По мнению директора по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, важнейшей является энергетическая безопасность, поэтому "Укрэнерго" и "Нафтогаз" получили финансирование в размере 200 млн евро.

Вторым направлением стала поддержка жизненно важной инфраструктуры, в том числе дорог, железных дорог и муниципальных объектов. Банк сотрудничал с "Укрзализныцей", сначала предоставив ликвидность, а затем гибридный пакет финансирования общим объемом 350 миллионов евро с 2022 года. ЕБРР продолжит и дальше финансирование в этом секторе.

Обеспечение продовольственной безопасности было третьим приоритетом, в рамках которого ЕБРР финансировал частные компании пищевой отрасли напрямую и через банковскую систему.

Четвертым направлением стала поддержка небанковского бизнеса, в частности, в фармацевтической, логистической и тяжелой промышленности, преимущественно путем финансирования оборотных средств.

Наконец, пятым направлением была программа торгового финансирования, на которую банк направил более 900 миллионов евро для поддержки торговли Украины.

"На этот год мы работаем над проектами еще на 1,5 млрд евро по указанным пяти направлениям. Мы хотим, во-первых, сосредоточиться еще больше на частном секторе и, во-вторых, максимально перейти от предоставления оборотных средств, что было критически важным в начале войны, в предоставлении инвестиционных кредитов как частным компаниям, так и государственным предприятиям", - сказал Патроне.

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