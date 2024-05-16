ЕБРР предоставит "ПроКредит Банку" гарантию для нового кредитования на сумму €70 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет новую гарантию ПроКредит Банку для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса на сумму 70 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что Европейский банк заключил с ПроКредит Банком соглашение о распределении портфельных рисков, чтобы разблокировать новое финансирование для частного сектора в Украине.

Кредитная линия ЕБРР покроет до 50% кредитного риска "ПроКредит Банка" по новым субкредитам для частных предприятий, работающих в Украине.

Эта кредитная линия увеличит возможности ПроКредит Банка и позволит ему предоставлять необходимое финансирование украинским частным компаниям в таких критически важных отраслях, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт и фармацевтика.

"Финансирование поможет компаниям продолжить свою деятельность и сохранить средства к существованию, что имеет решающее значение для повышения экономической устойчивости и позволит Украине восстановиться после окончания войны", - отмечают в ЕБРР.

В Европейском банке развития и реконструкции напоминают, что это уже четвертый подобный инструмент, предоставленный ЕБРР "ПроКредит Банку" с начала войны. Теперь общий объем финансирования ЕБРР "ПроКредит Банка" составит 165 миллионов евро.

Также сообщается, что до 15% охваченных гарантией кредитов помогут частным малым и средним предприятиям осуществлять долгосрочные инвестиции в "зеленые" технологии, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Для поддержки этих инвестиций субзаемщики, имеющие на это право, получат доступ к технической помощи и грантовым стимулам, финансируемым ЕС, после завершения своих инвестиционных проектов в рамках инициативы EU4Business.

В апреле 2024 года Европейский банк реконструкции и развития предоставил Ощадбанку лимит портфельного механизма распределения рисков на 50 млн евро. Это позволит дополнительно сгенерировать 200 млн евро нового финансирования для частного сектора Украины даже в условиях войны.

Также ЕБРР расширил сотрудничество с Приватбанком, являющимся крупнейшим системно важным банком в Украине, открытием лимита торгового финансирования 25 млн долларов. Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию направления торгового финансирования в ПриватБанке.

НБУ и ЕБРР обязались поддерживать ветеранов войны

В частности, 9 апреля во время конференции по вопросам реинтеграции ветеранов глава НБУ Андрей Пышный и управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж подписали Меморандум о взаимопонимании между НБУ и ЕБРР, который предусматривает сотрудничество учреждений для обеспечения сплоченности финансового сектора по внедрению стандартов инклюзивной деятельности. услуг, поддержки и ресоциализации ветеранов войны в Украине, а также продвижения Хартии по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов.

Согласно Меморандуму НБУ и ЕБРР будут поддерживать финансовые учреждения по всей Украине в соблюдении ими стандартов, изложенных в Хартии. Этот документ создан для того, чтобы сделать банки более доступными для сотен тысяч ветеранов (клиентов и работников), в частности, благодаря следующим обязательствам:

сделать финансовые услуги более доступными и инклюзивными для ветеранов, чтобы они имели доступ и использовали их на равноправных началах;

устранить препятствия, которые могут мешать ветеранам вернуться на работу, введя инклюзивную кадровую политику и практику в финансовом секторе;

обеспечить безопасные (т.е. без триггеров и рисков) места работы для ветеранов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством;

улучшить доступность рабочих мест и помещений для поддержки клиентов и сотрудников-ветеранов посредством использования модифицированного оборудования или устройств;

поддерживать клиентов, которые могут нанимать или обслуживать ветеранов, чтобы они стали более инклюзивными.

Как сообщили в Нацбанке, по состоянию на сегодняшний день Хартию подписало уже 28 банков, еще большее их количество готово присоединиться. Присоединением к Хартии банк подтверждает свое стремление к принятию инклюзивной политики и превращению бизнеса в обеспечивающий равноправный доступ к финансовым услугам для всех без исключения клиентов.

Помощь Украине от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил рекордные 2,1 млрд евро Украине в 2023 году после 1,7 млрд евро в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать 3 млрд евро в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд. евро до 34 млрд. евро с целью оказания дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около 1,5 млрд евро в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более 409 млн евро из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также сделали отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.

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