ЄБРР надасть "ПроКредит Банку" гарантію для нового кредитування на суму €70 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає нову гарантію ПроКредит Банку для підтримки кредитування малого і середнього бізнесу на суму 70 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Зазначається, що Європейський банк уклав з "ПроКредит Банком" угоду про розподіл портфельних ризиків, щоб розблокувати нове фінансування для приватного сектору в Україні.

Кредитна лінія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику "ПроКредит Банку" за новими субкредитами для приватних підприємств, які працюють в Україні.

Ця кредитна лінія збільшить можливості "ПроКредит Банку" і дозволить йому надавати необхідне фінансування українським приватним компаніям у таких критично важливих галузях, як сільське господарство, промисловість, транспорт та фармацевтика.

"Фінансування допоможе компаніям продовжити свою діяльність та зберегти кошти для існування, що має вирішальне значення для підвищення економічної стійкості та дозволить Україні відновитися після закінчення війни", - зазначають в ЄБРР.

У Європейському банку розвитку та реконструкції нагадують, що це вже четвертий подібний інструмент, наданий ЄБРР "ПроКредит Банку" з початку війни. Тепер загальний обсяг фінансування ЄБРР "ПроКредит Банку" становитиме 165 мільйонів євро.

Також повідомляється, що до 15% охоплених гарантією кредитів допоможуть приватним малим та середнім підприємствам (МСП) здійснювати довгострокові інвестиції у "зелені" технології, підвищуючи їхню конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для підтримки цих інвестицій субпозичальники, які мають на це право, отримають доступ до технічної допомоги та грантових стимулів, що фінансуються ЄС, після завершення своїх інвестиційних проєктів у рамках ініціативи EU4Business.

Додамо, що у квітні 2024 року Європейський банк реконструкції та розвитку надав Ощадбанку ліміт портфельного механізму розподілу ризиків на 50 млн євро. Це дасть можливість додатково згенерувати 200 млн євро нового фінансування для приватного сектора України навіть в умовах війни.

Також ЄБРР розширив співробітництво з Приватбанком, який є найбільшим системно важливим банком в Україні, відкриттям ліміту торговельного фінансування 25 млн доларів. Угода сприятиме подальшому розвитку напряму торговельного фінансування у Приватбанку.

НБУ та ЄБРР зобов’язались підтримувати ветеранів війни

Зокрема, 9 квітня під час конференції з питань реінтеграції ветеранів голова НБУ Андрій Пишний та керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж підписали Меморандум про взаєморозуміння між НБУ та ЄБРР, який передбачає співпрацю установ для забезпечення згуртованості фінансового сектору щодо питань упровадження стандартів інклюзивної діяльності та послуг, підтримки та ресоціалізації ветеранів війни в Україні, а також для просування Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів.

Згідно з Меморандумом НБУ та ЄБРР підтримуватимуть фінансові установи по всій Україні у дотриманні ними стандартів, викладених у Хартії. Цей документ створений для того, щоб зробити банки більш доступними для сотень тисяч ветеранів (клієнтів і працівників), зокрема завдяки таким зобов’язанням:

зробити фінансові послуги більш доступними та інклюзивними для ветеранів, щоб вони мали доступ і використовували їх на рівноправних засадах;

усунути перешкоди, які можуть заважати ветеранам повернутися до роботи, запровадивши інклюзивну кадрову політику та практику у фінансовому секторі;

забезпечити безпечні (тобто без тригерів і ризиків) місця роботи для ветеранів, які страждають від посттравматичного стресового розладу;

поліпшити доступність робочих місць і приміщень для підтримки клієнтів і співробітників-ветеранів шляхом використання модифікованого обладнання чи пристроїв;

підтримувати клієнтів, які можуть наймати або обслуговувати ветеранів, щоб вони стали більш інклюзивними.

Як повідомили в Нацбанку, станом на сьогодні Хартію підписало вже 28 банків, ще більша їх кількість готова долучитися. Приєднанням до Хартії банк засвідчує своє прагнення до прийняття інклюзивної політики та перетворення бізнесу в такий, що забезпечує рівноправний доступ до фінансових послуг для всіх без винятку клієнтів.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні 2,1 млрд євро Україні у 2023 році після 1,7 млрд євро у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати 3 млрд євро в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько 1,6 млрд євро донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад 409 млн євро з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

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