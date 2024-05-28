ЄБРР пообіцяв підтримувати Україну до кінця війни в межах €1,5 млрд на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) від початку повномасштабного вторгнення профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на 4 млрд євро і продовжить цю підтримку, доки ситуація не зміниться.

Про це повідомила асоційований директор, старший банкір агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, за її словами, після війни фінансування буде збільшено для відновлення країни.

"З початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", - сказала вона на конференції Grain Storege Forum у Києві у вівторок.

Також Лебединець висловила впевненість, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, оскільки буде більше бажання інвестувати в його розвиток, а також буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Найчастіші запити клієнтів банку

Розвиток рослинництва, тваринництва, а також активний інтерес до біоенергетики представниця ЄБРР віднесла до найчастіших запитів клієнтів банку з агросектору.

"Компанії дійсно думають і здійснюють розрахунки для розвитку біогазу та біоетанолу. Маємо вже приклади в Україні підтриманих проєктів. Крім того, багато хто думає над тим, як можна переробляти більше в Україні й створювати додану вартість у країні", - розповіла Лебединець, додавши, що останнім часом почастішали запити на розвиток борошномельних підприємств.

Також вона відзначила зростання запитів для розвитку бізнесу на заході України і відкриття його структурних підрозділів за кордоном.

За інформацією Лебединець, ЄБРР вже напрацював низку механізмів для страхування воєнних ризиків для створюваних бізнесів та інвестицій.

Крім того, наприкінці 2024 року фінустанова зможе запропонувати інструмент страхування товарів, які перебувають на зберіганні або які пересувають усередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави, що воює.

"Це не дуже простий процес. Думаю, що до кінця року це має запрацювати", - наголосила старший банкір агробізнесу ЄБРР.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надав рекордні 2,1 млрд євро Україні у 2023 році після 1,7 млрд євро у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати 3 млрд євро в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько 1,6 млрд євро донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад 409 млн євро з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

Пʼять напрямів роботи ЄБРР в Україні

Зважаючи на війну, ЄБРР зосередив увагу на п'яти ключових областях підтримки України, включаючи приватний і державний сектори: енергетична безпека, критична інфраструктура, продовольча безпека, підтримка бізнесу і торговельне фінансування.

На думку директора по країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, найважливішою є енергетична безпека, тому "Укренерго" та "Нафтогаз" отримали фінансування у розмірі 200 млн євро.

Другим напрямком стала підтримка життєво важливої інфраструктури, зокрема доріг, залізниць та муніципальних об'єктів. Банк співпрацював з "Укрзалізницею", спочатку надавши ліквідність, а потім гібридний пакет фінансування загальним обсягом 350 мільйонів євро з 2022 року. ЄБРР продовжить і далі фінансування в цьому секторі.

Забезпечення продовольчої безпеки було третім пріоритетом, в рамках якого ЄБРР фінансував приватні компанії харчової галузі безпосередньо та через банківську систему.

Четвертим напрямком стала підтримка небанківського бізнесу, зокрема у фармацевтичній, логістичній та важкій промисловості, переважно шляхом фінансування оборотних коштів.

Нарешті, п'ятим напрямком була програма торгового фінансування, на яку банк спрямував понад 900 мільйонів євро для підтримки торгівлі України.

"На цей рік ми працюємо над проєктами ще на 1,5 млрд євро за вказаними п'ятьма напрямами. Ми хочемо, по-перше, зосередитися ще більше на приватному секторі та, по-друге, максимально перейти від надання оборотних коштів, що було критично важливим на початку війни, до надання інвестиційних кредитів як приватним компаніям, так і державним підприємствам", - сказав Патроне.

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