Как руководители банков и финучреждений оценивают устойчивость финансового сектора, - опрос

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений два года подряд улучшают свои оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса системных рисков, который дважды в год проводит Национальный банк.

По результатам опроса около 95% респондентов оценили устойчивость к шокам как среднюю и выше, а общий баланс ответов второе полугодие подряд находится на самом высоком уровне с начала введения опроса в 2018 году.

Доля респондентов, считавших уровень риска в финансовом секторе высоким или очень высоким, снизилась с 50% до 41%.

В общей сложности более половины опрошенных определяют уровень риска как средний.

Текущее состояние финансового сектора оценили как хорошее или очень хорошее около 45% топ-менеджеров финансовых учреждений.

Кроме того, две трети респондентов не ожидают его ухудшения в ближайшие полгода.

Наибольшие риски для финансового сектора Украины

По мнению руководителей финансовых учреждений, война с Россией по-прежнему является основным источником рисков в финансовом секторе.

В пятерку также попали риски, связанные с динамикой притока иностранного капитала, деятельностью правоохранительных органов и судебной системы, мошенничеством и кибернетическими угрозами.

В НБУ обращают внимание, что впервые за историю опросов в пятерку попал риск качества человеческого капитала в финансовом секторе.

Также заметно ужесточились риски защиты прав кредиторов и инвесторов (повышение на три позиции).

В то же время, по мнению респондентов, ослабла роль рисков, связанных с динамикой мировых цен на сырье, качества законодательства и налоговой системы, инфляционных изменений.

Кроме того, склонность финучреждений к риску за последние полгода снова несколько повысилась. У 16% опрошенных склонность к риску за последние шесть месяцев уменьшилась. В то же время большинство опрошенных заявили о неизменности риск-аппетита.

Заметим, в апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1045 (с 1056 – в марте), количество банков осталось неизменным и составило 63 участника.

Банки сохраняют высокую доходность: только восемь из 63 были убыточными в I квартале

Платежеспособные банки в I квартале 2024 года получили 40,5 млрд грн чистой прибыли или на 18% больше соответствующего показателя в прошлом году.

Как отмечают в НБУ, на 1 апреля лишь восемь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 111 млн грн.

По данным регулятора, отечественные банки наращивают кредитование: объемы гривневых бизнес-кредитов растут три квартала подряд, розничных – больше года.