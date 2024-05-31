Як керівники банків та фінустанов оцінюють стійкість фінансового сектору, - опитування

Керівники банків та небанківських фінансових установ два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій.

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Про це свідчать результати опитування про системні ризики, яке двічі на рік проводить Національний банк.

За результатами опитування, близько 95% респондентів оцінили стійкість до шоків як середню і вище, а загальний баланс відповідей друге півріччя поспіль перебуває на найвищому рівні від початку запровадження опитування в 2018 році.

Частка респондентів, які вважали рівень ризику в фінансовому секторі високим чи дуже високим, знизилася з 50% до 41%.

Загалом більше половини опитаних визначають рівень ризику як середній.

Поточний стан фінансового сектору оцінили як добрий чи дуже добрий близько 45% топменеджерів фінансових установ.

Крім того, дві третини респондентів не очікують його погіршення в найближчі пів року.

Найбільші ризики для фінансового сектору України

На думку керівників фінансових установ, війна з Росією і далі є основним джерелом ризиків у фінансовому секторі.

До чільної п’ятірки також потрапили ризики, пов’язані з динамікою припливу іноземного капіталу, діяльністю правоохоронних органів та судової системи, шахрайством та кібернетичними загрозами.

В НБУ звертають увагу, що вперше за історію опитувань до чільної п’ятірки потрапив ризик якості людського капіталу в фінансовому секторі.

Також помітно посилилися ризики захисту прав кредиторів та інвесторів (підвищення на три позиції).

Натомість, на думку респондентів, послабилася роль ризиків, пов’язаних із динамікою світових цін на сировину, якості законодавства та податкової системи, інфляційних змін.

Крім того, схильність фінустанов до ризику за останні пів року знову дещо підвищилася. У 16% опитаних схильність до ризику за останніх шість місяців зменшилася. Натомість більшість опитаних заявила про незмінність ризик-апетиту.

Зауважимо, у квітні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1045 (з 1056 – у березні), кількість банків залишилася незмінною і становила 63 учасники.

Банки зберігають високу прибутковість: лише вісім із 63 були збитковими у І кварталі

Платоспроможні банки у І кварталі 2024 року отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник торік.

Як зауважують в НБУ, станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.

За даними регулятора, вітчизняні банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних – понад рік.