Банки зберігають високу прибутковість: лише вісім із 63 були збитковими у І кварталі

Платоспроможні банки у І кварталі 2024 року отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник торік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що головними чинниками зростання прибутковості в річному вимірі були збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

"Основою процентних доходів залишаються інвестиції в інструменти з низьким ризиком: ОВДП та депозитні сертифікати Національного банку. За останній рік банки більш активно фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7 в. п. до понад 26%", - зауважують в НБУ.

Фінансові показники банківської системи за І квартал 2024 року:

операційні доходи банків становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі);

рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня 2024 року – 51,1%;

нарахована банками сума податку на прибуток за І квартал – 10,3 млрд грн.

Як зауважують в НБУ, станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.

"Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи – 83,2 млрд грн", - повідомляють у регуляторі.

Там додають, що уточнення оперативних даних зумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд грн. У результаті річна сума нарахованого банками податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд грн.

Банки нарощують кредитування

За даними регулятора, вітчизняні банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних – понад рік.

"Від кредитування юридичних та фізичних осіб платоспроможні банки в І кварталі 2024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року. Це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля", - підкреслюють в НБУ.

Українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

Податки для банків зростають

Як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

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