Банки сохраняют высокую доходность: только восемь из 63 были убыточными в I квартале

Платежеспособные банки в I квартале 2024 года получили 40,5 млрд грн чистой прибыли или на 18% больше соответствующего показателя в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что главными факторами роста доходности в годовом исчислении были увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций.

"Основой процентных доходов остаются инвестиции в инструменты с низким риском: ОВГЗ и депозитные сертификаты Национального банка. За последний год банки более активно финансировали потребности правительства, нарастив вложения в ОВГЗ. Это сказалось на структуре процентных доходов: доля доходов банков от ОВГЗ за год (с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года) выросла на 6,7 в. до более 26%», - отмечают в НБУ.

Финансовые показатели банковской системы за I квартал 2024 года:

операционные доходы банков составили 78,7 млрд грн (+10,3% в годовом исчислении);

рентабельность капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2024 г. – 51,1%;

начисленная банками сумма налога на прибыль за I квартал – 10,3 млрд грн.

Как отмечают в НБУ, на 1 апреля лишь восемь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 111 млн грн.

"В то же время обновлены данные о годовой прибыли банков за 2023 год: уточненный годовой показатель прибыли банковской системы - 83,2 млрд грн", - сообщают в регуляторе.

Там добавляют, что уточнение оперативных данных обусловлено доначислением отдельными банками налога на прибыль на 3,2 млрд грн. В результате годовая сумма начисленного банками налога на прибыль за 2023 год составила 76,6 млрд. грн.

Банки наращивают кредитование

По данным регулятора, отечественные банки наращивают кредитование: объемы гривневых бизнес-кредитов растут три квартала подряд, розничных – больше года.

"От кредитования юридических и физических лиц платежеспособные банки в I квартале 2024 года получили 34 млрд грн процентных доходов, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Это является результатом стабильного роста кредитных портфелей клиентов с середины прошлого года. Однако снижение ставок по новым кредитам сказалось на уменьшении доходности корпоративного кредитного портфеля", - подчеркивают в НБУ.

Украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам насчитали налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

При этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

Налоги для банков растут

Как и многие другие европейские страны, но прежде всего из-за полномасштабной войны, осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

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