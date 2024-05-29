Нацбанк анулював ліцензії семи небанківським установам

Національний банк України застосував до семи небанківських установ захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії/ломбарду.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Зазначається, що захід впливу застосовано до:

ТОВ "Ф-Трейдінг" (ЄДРПОУ 37815677);

ТОВ "Інвесткредит" (ЄДРПОУ 36494420);

ТОВ "Менеджмент Інвестицій" (ЄДРПОУ 36295902);

ТОВ "Тауер Фінанс" (ЄДРПОУ 43524741);

ТОВ "Фінансова Компанія "Експрес Фінанс" (ЄДРПОУ 40340259);

ПТ "Справедливий Ломбард" Віноградова С.А. І Компанія" (ЄДРПОУ 37075532).

У Нацбанку нагадують, що в період з 18 до 28 березня 2024 року до зазначених фінансових установ застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Зазначені небанківські фінансові установи не надали на вимогу Нацбанку в установлений регулятором строк інформації та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Зокрема, регулятор застосував до ТОВ "Качай Гроші" (ЄДРПОУ 41697872) захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання Національним банком України ділової репутації ТзОВ "Качай Гроші" небездоганною.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 травня 2024 року.

Рішення набирають чинності з 28 травня 2024 року.

Нагадаємо, в кінці квітня Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури. А в середині травня НБУ анулював всі ліцензії страховику і призначив тимчасову адміністрацію в СК "Саламандра".

Крім того, у травні Нацбанк анулював декільком небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг – йшлося про такі компанії як ПТ Ломбард "Меркурій Плюс", ТОВ "Факторинг Фінанс", ТОВ "ФК "Кавертон", ТОВ "ФК "Профіт Лайн".

Також Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

Додамо, що днями НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".