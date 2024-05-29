Нацбанк аннулировал лицензии семи небанковским учреждениям

Национальный банк Украины применил к семи небанковским учреждениям меру влияния в виде аннулирования лицензий на деятельность финансовой компании/ломбарда.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что мера воздействия применена к:

ООО "Ф-Трейдинг" (ЕГРПОУ 37815677);

ООО "Инвесткредит" (ЕГРПОУ 36494420);

ООО "Менеджмент Инвестиций" (ЕГРПОУ 36295902);

ООО "Тауэр Финанс" (ЕГРПОУ 43524741);

ООО "Финансовая Компания "Экспресс Финанс" (ЕГРПОУ 40340259);

ПО "Справедливый Ломбард" Виноградова С.А. И Компания" (ЕГРПОУ 37075532).

В Нацбанке напоминают, что в период с 18 по 28 марта 2024 года к указанным финансовым учреждениям применена мера влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Указанные небанковские финансовые учреждения не предоставили по требованию Нацбанка в установленный регулятором срок информации и не привели деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

В частности, регулятор применил к ООО "Качай Деньги" (ЕГРПОУ 41697872) меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании в связи с несоответствием деятельности учреждения требованиям законодательства, учитывая признание Национальным банком Украины деловой репутации ООО "Качай Деньги" небезупречной.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 мая 2024 года.

Решения вступают в силу с 28 мая 2024 года.

Напомним, в конце апреля Национальный банк принял решение аннулировать страховщику "Гамайун" все лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры. А в середине мая НБУ аннулировал все лицензии страховщику и назначил временную администрацию в СК "Саламандра".

Кроме того, в мае Нацбанк аннулировал нескольким небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг – речь шла о таких компаниях как ПО Ломбард "Меркурий Плюс", ООО "Факторинг Финанс", ООО "ФК "Кавертон", ООО "ФК "Профит Лайн".

Также Национальный банк Украины решил аннулировать лицензии и обратиться в суд с заявлением об открытии ликвидационной процедуры ОДО "Страховая компания "Премьер Гарант Профи".

Добавим, что на днях НБУ аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".