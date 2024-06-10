В мае инфляция в Украине выросла до 0,6%: что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024 года составила 0,6%, с начала года – 2,0%. Базовая инфляция в мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024 составила 0,3%, с начала года – 2,8%.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госстатом.

В апреле и марте годовой показатель составил 3,2%, что являлось минимальным уровнем роста цен с конца 2020 года. Теперь по большинству прогнозов инфляция будет постепенно набирать обороты.

Как изменились цены

Согласно данным, на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Больше всего (на 10,4%) подорожали фрукты. На 1,3-0,4% выросли цены на овощи, рис, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, кисломолочную продукцию, сахар, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, масло. В то же время, на 14,3% подешевели яйца, на 1,7–0,4% снизились цены на сало, молоко и молочные продукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, одежда – на 1,7%, обувь – на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% вышел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,1%.

Какие прогнозы дает Нацбанк

Нацбанк прогнозирует рост цен на сырые продукты питания во втором полугодии 2024 года.

Напомним, что в январском прогнозе Нацбанк Украины ожидал инфляцию 5% на март. 25 апреля НБУ улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

"Учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции на конец этого года снижен с 8,6% до 8,2%", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге по решению Правления по монетарной политике.

Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция еще больше замедлится – до 5%.

Более подробно о том, как низкая инфляция влияет на экономику, читайте в статье Delo.ua "Рекордно низкая инфляция: как это влияет на экономику и что будет дорожать до конца года".

Фото: ua.depositphotos.com