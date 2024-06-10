У травні інфляція в Україні зросла до 0,6%: що подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку у травні 2024 року порівняно із квітнем 2024 року становила 0,6%, з початку року – 2,0%. Базова інфляція у травні 2024 року порівняно із квітнем 2024 року становила 0,3%, з початку року – 2,8%.

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Про це свідчать дані, опубліковані Держстатом.

У квітні та березні річний показник становив 3,2%, що було мінімальним рівнем зростання цін з кінця 2020 року. Тепер за більшістю прогнозів інфляція поступово набиратиме оберти.

Як змінились ціни

Згідно з даними, на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

Найбільше (на 10,4%) подорожчали фрукти. На 1,3–0,4% зросли ціни на овочі, рис, рибу та продукти з риби, хліб, кисломолочну продукцію, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, масло. Водночас на 14,3% подешевшали яйця, на 1,7–0,4% знизилися ціни на сало, молоко та молочні продукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,5%, зокрема, одяг – на 1,7%, взуття – на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,1%.

Які прогнози дає Нацбанк

Нацбанк прогнозує зростання цін на сирі продукти харчування у другому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, що у січневому прогнозі Нацбанк України очікував інфляцію 5% на березень. 25 квітня НБУ покращив свої очікування, щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

"Враховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%", – розповів глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Очікується, що за підсумками 2026 року інфляція ще більше сповільниться – до 5%.

Більш детально про те, як низька інфляція впливає на економіку, читайте у статті Delo.ua "Рекордно низька інфляція: як це впливає на економіку і що дорожчатиме до кінця року".

Фото: ua.depositphotos.com