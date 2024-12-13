Стало известно, когда МВФ рассмотрит выделение очередного транша для Украины

20 декабря Исполнительный совет Международного валютного фонда ( МВФ ) соберется для обсуждения результатов Шестого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об этом говорится в графике заседаний, опубликованном на сайте Фонда.

"20 декабря. Украина – шестой пересмотр расширенного соглашения в рамках программы расширенного финансирования, запрос на изменение критерия эффективности и проверка гарантий финансирования", – говорится в сообщении.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы изменения критериев эффективности программы, проверки гарантий финансирования и возможности выделения следующего транша.

По предварительной информации, МВФ может принять решение о предоставлении Украине до 1,1 миллиарда долларов. В случае утверждения, это увеличит общую сумму полученных средств по программе EFF до 9,8 миллиарда долларов.

Отметим, что программа EFF, рассчитанная на 48 месяцев, действует с марта 2023 года. Она предусматривает возможность выделения Украине до 15,5 млрд долларов кредитных средств. Решение по Шестому пересмотру было достигнуто 19 ноября на уровне персонала МВФ.

Напомним, еще 19 ноября Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Ппрограммы EFF, что позволит привлечь в госбюджет еще 1,1 миллиарда долларов.

По прогнозу Фонда, дефицит государственного бюджета в 2025 году будет оставаться значительным (около 19% ВВП), учитывая необходимость осуществления расходов на оборонные нужды. Для покрытия этого дефицита Украина нуждается в значительной внешней поддержке. Важную роль будет играть инициатива стран Большой семерки (G7) по предоставлению Украине безвозвратного займа, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов, объемом до 50 млрд дол. США в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реализация этой инициативы критически важна для поддержания макроэкономической стабильности, отмечает МВФ.