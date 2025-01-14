Устойчивость валютного рынка: НБУ готов реагировать на сезонный рост спроса на валюту

В январе курс гривны к доллару снижался из-за сезонных факторов, но ослабление было умеренным, с постепенным увеличением предложения валюты. У Нацбанка есть инструменты и ресурсы для реагирования на сезонный рост спроса на валюту.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

Ситуация в безналичном сегменте валютного рынка остается устойчивой. У Национального банка достаточно инструментов и ресурсов для обеспечения стабильности валютного рынка, подчеркнул Лепушинский.

О валютном рынке

Директор департамента отметил, что объем международных резервов НБУ по состоянию на 1 января 2025 года достиг рекордных $43,8 млрд, по сравнению с менее чем $30 млрд в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, устойчивость рынка была четко продемонстрирована в декабре 2024 года, когда, несмотря на значительный чистый спрос на безналичную валюту из-за сезонного роста бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года, гривна ослабла к доллару всего на 1%. из-за укрепления доллара США на мировых рынках.

Также под контролем остается ситуация в наличном сегменте валютного рынка .

"Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается. Среднедневный объем чистой покупки наличной валюты населением увеличился незначительно – до $57 млн в январе 2025 года против $54 млн в декабре 2024 года", – отмечает Лепушинский.

По его словам, финансовая система обеспечена достаточной валютной ликвидностью, в том числе наличной, чтобы удовлетворять спрос на иностранную валюту. Объем наличной валюты в кассах банков по состоянию на 10 января составил около $1 млрд, что соответствует уровню 2024 года.

В то же время, в январе разница между наличным и официальным курсом немного увеличилась. Однако, по мнению НБУ, это явление временное.

Лепушинский сообщил, что Национальный банк и далее будет обеспечивать устойчивость валютного рынка, гарантируя умеренные курсовые колебания, которые не будут угрожать нарушению инфляционного тренда в 2025 году и достижению цели инфляции на уровне 5% в последующие годы.

Также важной задачей НБУ есть сохранение привлекательности гривневых инструментов для сбережений. Ставки по гривневым депозитам и ОВГЗ на сегодняшний день перекрывают ожидаемую инфляцию, подытожил он.

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