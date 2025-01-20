Курс опустився нижче за 43 грн/дол. Які чинники впливають на зміцнення гривні?

До кінця січня курс залишиться близько 42,4 грн/дол. завдяки зниженню попиту на валюту та щедрим інтервенціям НБУ.

Валютний курс продовжує слідувати тренду, який був намічений ще у 2024 році: під контролем Нацбанку гривня отримує більше свободи, після чого НБУ її на якийсь час зміцнює.

Те саме відбувається і з початку 2025 року. Після девальваційного руху, внаслідок якого 10-11 січня курс досяг 43 грн/дол., у період з 13 по 17 січня національна валюта зміцнилася до 42,6-42,7 грн/дол.

До кінця місяця експерти прогнозують зниження дисбалансу між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Це відбуватиметься під впливом відновлення експортної активності та зменшення гривневих запасів для купівлі валюти, що були накопичені під кінець минулого – на початку поточного року. Олександр Печерицин директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку

Курсові гойдалки продовжуються

На початку січня обсяги торгів на валютному ринку скоротилися, порівняно з кінцем 2024 року, на тлі зменшення загальної активності покупців. Зокрема, менший тиск на курс чинили великі державні замовники, які купували валюту для виконання контрактів.

Але ближче до середини місяця попит знову виріс. Як пояснює економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, це сталося за рахунок перерозподілу бюджетної гривні на валютний ринок та у зв'язку із відновленням активних покупок валюти з боку населення.

Наприклад, на початку січня попит на валюту на міжбанківському ринку становив 150-160 млн дол. на добу, але згодом він досяг 230-250 млн дол. на добу. Населення при цьому збільшило купівлю валюти з 250-300 млн дол. за добу на початку січня до 350 млн дол. на добу до середини місяця.

Національний банк для того, щоб погасити попит, очікувано збільшив обсяги інтервенцій. Якщо за період з 30 грудня 2024 року до 3 січня 2025 року НБУ продав на міжбанку 744 млн дол., то з 6 січня по 17 січня сума інтервенцій перевищила 2 млрд дол.

"Міжбанківський курс на рівні 42,40 грн/дол. може стати короткостроковим максимумом для ринку на найближче майбутнє, оскільки при досягненні цього рівня Нацбанк збільшував свою активність щодо підтримки ринку. Причому стабілізація міжбанківського курсу за рахунок інтервенцій НБУ може потроху заспокоїти готівковий сегмент", – вважає Олександр Печерицин.

Облікова ставка стане вищою, а покупців на ринку – менше

За оцінками Печерицина, діапазон курсу від 42,10 грн/дол. , найімовірніше, стане базовим для другої половини січня.

Серед додаткових факторів, які впливатимуть на поведінку валютного ринку, можна виділити:

засідання правління НБУ, яке заплановане на 23 січня. Враховуючи зростання темпів інфляції (її рівень у 2024 році досяг 12%), Нацбанк може ухвалити рішення щодо збільшення облікової ставки з поточних 13,5% до 14%; поступове ослаблення попиту через вичерпання ефекту бюджетних вливань. Протягом грудня 2024 року витрати держбюджету становили понад 700 млрд грн (15,6% річного обсягу), що суттєво збільшило попит на валюту через перерозподіл гривні між приватними суб'єктами та державними замовниками;

Політична ситуація в США. Індекс долара (DXY) продовжує зростати, збільшившись на 5,4% з початку листопада. Це зростання при ослабленні євро може стати одним із додаткових факторів впливу на дії НБУ. Наприклад, протягом грудня індекс долара США та курс грн/дол. рухалися синхронно, що може бути спричинено намаганням НБУ обмежити ревальвацію євро з метою захисту експортерів.

