Облігації України стрімко зростають: інвестори очікують, що Трамп зупинить війну

Суверенні облігації України різко зросли в ціні, оскільки інвестори очікують, що майбутня адміністрація президента США Дональда Трампа добиватиметься якнайшвидшого припинення війни з Росією.

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Про це пише Financial Times.

Зазначається, що за останній місяць доларові облігації України зросли на 12% на тлі очікувань припинення вогню, що збільшить здатність країни виплачувати борги кредиторам.

Так, облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць. Так звані ВВП-варанти зросли ще різкіше.

Натомість облігації "Укренерго" цього року зросли більш ніж на 160% – до 67 центів за долар, незважаючи на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Зростання відбулося лише через два місяці після того, як Україна завершила реструктуризацію більш ніж 20 млрд доларів боргу.

Інвестори очікують, що Україна прийме «мирну угоду», яка передбачає відмову від частини території, і що її економіка швидко відновиться протягом найближчих років.

При цьому деякі інвестори попереджають, що перспективи українських облігацій далеко не зрозумілі. Зокрема, керуючий портфелем у Federated Hermes Мохаммед Елмі заявив, що він скептично ставиться до здатності Трампа швидко укласти мирну угоду.

Нагадаємо, що на новинах про перемогу Дональда Трампа й очікуваннях щодо припинення війни зросли в ціні й акції українських компаній, що торгуються за кордоном. Найбільше подорожчали акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі - на 27,33%, тоді як курс акцій агрохолдингу МХП там же підвищився на 0,74%.

На Варшавській фондовій біржі найбільше зростання було зафіксовано за акціями ІМК і KSG Agro - понад 7%, тоді як папери "Астарти" і "Кернелу" подорожчали в межах 1-2%.