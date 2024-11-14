Облигации Украины стремительно растут: инвесторы ожидают, что Трамп остановит войну

Суверенные облигации Украины резко выросли в цене, поскольку инвесторы ожидают, что будущая администрация президента США Дональда Трампа будет добиваться скорейшего прекращения войны с Россией.

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Об этом пишет Financial Times.

За последний месяц долларовые облигации Украины выросли на 12% на фоне ожиданий прекращения огня, что увеличит способность страны выплачивать долги кредиторам.

Так, облигации Украины с погашением в 2036 г. выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц. Так называемые ВВП-варранты выросли еще резче.

Облигации "Укрэнерго" в этом году выросли более чем на 160% — до 67 центов за доллар, несмотря на атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Рост произошел лишь через два месяца после того, как Украина завершила реструктуризацию более 20 млрд долларов долга.

Инвесторы ожидают, что Украина примет «мирное соглашение», предусматривающее отказ от части территории, и что его экономика быстро восстановится в ближайшие годы.

При этом некоторые инвесторы предупреждают, что перспективы украинских облигаций далеко не ясны. В частности, управляющий портфелем в Federated Hermes Мохаммед Элми заявил, что он скептически относится к способности Трампа быстро заключить мирное соглашение.

Напомним, что на новостях о победе Дональда Трампа и ожиданиях по прекращению войны выросли в цене и акции украинских компаний, торгующихся за рубежом. Больше всего подорожали акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже – на 27,33%, тогда как курс акций агрохолдинга МХП там же повысился на 0,74%.

На Варшавской фондовой бирже наибольший рост был зафиксирован по акциям ИМК и KSG Agro – более 7%, тогда как бумаги "Астарты" и "Кернела" подорожали в пределах 1-2%.