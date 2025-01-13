Тренд на девальвацію зберігається. Що відбувається на валютному ринку на початку 2025 року?

Лише за перші 10 днів січня падіння гривні до долара перевищило 1%. Це пов’язано як з укріпленням американської валюти у світі, так і з високим попитом на долар в Україні.

З початку 2025 року долар суттєво додав в ціні. Під кінець другого тижня січня на міжбанку безготівковий курс досяг позначки 42,45 грн/дол. порівняно з 41,94 грн/дол. на кінець 2024 року. Курс на готівковому ринку склав 42,95 грн/дол. порівняно з 42,45 грн/дол. на кінець 2024 року.

Втім, не зважаючи на таке, як здається, стрімке послаблення, українська гривня не потрапила в рейтинги найслабкіших світових валют. Насправді, у міру наближення інаугурації Дональда Трампа, на тлі його неочікуваних заяв та політики Федеральної резервної системи США, долар дорожчає, тож саме через це багато світових валют втрачають у вартості. Гривня також знаходиться в загальному тренді.

Індекс долара (DXY) до інших валют

За даними Investing

Між тим, зараз не цей фактор визначає її послаблення. Хоча й потрібно зауважити, що девальвація валют країн – торгових партнерів України формує необхідність підтримки конкурентоздатності українського експорту в перспективі.

Підходячи до психологічних 42,5 грн/дол. на безготівковому ринку та 43 грн/дол. на готівковому, НБУ почав активно стримувати покупців, що призвело до стабілізації курсу на кінець першої декади січня.

Це пов’язано з необхідністю контролювати процес переоцінки цін реалізації з боку імпортерів, оскільки більшість з них на початок 2025 року закладали у ціни курс на рівні 43-44 грн/дол.

У той же час, початок 2025-го був небагатий на новини, що могли б суттєво впливати на гривню. Тобто курс рухався по своїй заданій траєкторії, яка контролюється Нацбанком в межах політики керованої гнучкості. Більш того, потрібно відмітити традиційне для початку кожного року зниження активності ринку, що проявляється у менших торгових обсягах та більш високій волатильності.

Втім, загальний тренд на девальвацію залишається. Попит на валюту з боку населення та бізнесу значно перевищує пропозицію. Суттєве роз’єднання готівкового та безготівкового курсу (розрив між курсами більше 1% – ред.) на це вкотре вказує.

Більше того, ринок має достатньо ліквідності для руху долару угору. А отже Нацбанку потрібно буде продовжувати спалювати міжнародні резерви для покриття цього попиту. Звісно, завдяки зовнішнім надходженням у НБУ ці ресурси є (обсяг резервів на 1 січня 2025 року склав 43,8 млрд дол.), але є й більш важливі зони та напрямки їх використання.

Міжнародні резерви НБУ