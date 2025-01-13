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Тренд на девальвацію зберігається. Що відбувається на валютному ринку на початку 2025 року?

валюта долар гривня
Попит на валюту все ще перевищує пропозицію

Лише за перші 10 днів січня падіння гривні до долара перевищило 1%. Це пов’язано як з укріпленням американської валюти у світі, так і з високим попитом на долар в Україні.

З початку 2025 року долар суттєво додав в ціні. Під кінець другого тижня січня на міжбанку безготівковий курс досяг позначки 42,45 грн/дол. порівняно з 41,94 грн/дол. на кінець 2024 року. Курс на готівковому ринку склав 42,95 грн/дол. порівняно з 42,45 грн/дол. на кінець 2024 року.

Втім, не зважаючи на таке, як здається, стрімке послаблення, українська гривня не потрапила в рейтинги найслабкіших світових валют. Насправді, у міру наближення інаугурації Дональда Трампа, на тлі його неочікуваних заяв та політики Федеральної резервної системи США, долар дорожчає, тож саме через це багато світових валют втрачають у вартості. Гривня також знаходиться в загальному тренді.

Індекс долара (DXY) до інших валют

Фото 2 — Тренд на девальвацію зберігається. Що відбувається на валютному ринку на початку 2025 року?
За даними Investing

Між тим, зараз не цей фактор визначає її послаблення. Хоча й потрібно зауважити, що девальвація валют країн – торгових партнерів України формує необхідність підтримки конкурентоздатності українського експорту в перспективі.

Підходячи до психологічних 42,5 грн/дол. на безготівковому ринку та 43 грн/дол. на готівковому, НБУ почав активно стримувати покупців, що призвело до стабілізації курсу на кінець першої декади січня.

Це пов’язано з необхідністю контролювати процес переоцінки цін реалізації з боку імпортерів, оскільки більшість з них на початок 2025 року закладали у ціни курс на рівні 43-44 грн/дол.

У той же час, початок 2025-го був небагатий на новини, що могли б суттєво впливати на гривню. Тобто курс рухався по своїй заданій траєкторії, яка контролюється Нацбанком в межах політики керованої гнучкості. Більш того, потрібно відмітити традиційне для початку кожного року зниження активності ринку, що проявляється у менших торгових обсягах та більш високій волатильності.

Втім, загальний тренд на девальвацію залишається. Попит на валюту з боку населення та бізнесу значно перевищує пропозицію. Суттєве роз’єднання готівкового та безготівкового курсу (розрив між курсами більше 1% – ред.) на це вкотре вказує.

Більше того, ринок має достатньо ліквідності для руху долару угору. А отже Нацбанку потрібно буде продовжувати спалювати міжнародні резерви для покриття цього попиту. Звісно, завдяки зовнішнім надходженням у НБУ ці ресурси є (обсяг резервів на 1 січня 2025 року склав 43,8 млрд дол.), але є й більш важливі зони та напрямки їх використання.

Міжнародні резерви НБУ

Фото 3 — Тренд на девальвацію зберігається. Що відбувається на валютному ринку на початку 2025 року?