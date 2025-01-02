Курс євро впав до найнижчого рівня відносно долара з 2022 року

Євро досяг найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Це падіння спричинене занепокоєнням щодо стану економіки Європи та різницею в підходах до монетарної політики між Європою та США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що єдина європейська валюта знизилася на 0,4%, досягнувши 1,0314 долара — найнижчого рівня з листопада 2022 року. Від кінця вересня євро подешевшало на близько 8%, коли його курс перевищував 1,12 за долар.

Які причини зниження курсу євро

Курс євро знизився через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки Єврозони постраждають від можливих торговельних мит США, а також через очікування, що Європейський центральний банк може знижувати процентні ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система.

Крім того, політична нестабільність у найбільших економіках блоку додала додаткового тиску на валюту.

Які подальші прогнози

Зазначається, що багато стратегів очікують, що в цьому році курс євро може досягти паритету з доларом або навіть опуститися нижче цього рівня.

Востаннє цей важливий психологічний бар'єр був подоланий у 2022 році, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичну кризу в Європі та викликало побоювання щодо рецесії.

Нагадаємо, офіційний курс долара, встановлений Нацбанком на 31 грудня, вперше в історії перетнув позначку 42 грн і становив 42,0390 грн/$.