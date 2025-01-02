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Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с 2022 года
Евро достиг самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года. Это падение вызвано беспокойством о состоянии экономики Европы и разницей в подходах к монетарной политике между Европой и США.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что единая европейская валюта снизилась на 0,4%, достигнув 1,0314 доллара – самого низкого уровня с ноября 2022 года. С конца сентября евро подешевело около 8%, когда его курс превышал 1,12 за доллар.
Какие причины снижения курса евро
Курс евро снизился из-за опасений, что экспортно-ориентированные экономики Еврозоны пострадают от возможных торговых пошлин США, а также из-за ожиданий, что Европейский центральный банк может снижать процентные ставки более агрессивно, чем Федеральная резервная система.
Кроме того, политическая нестабильность в крупнейших экономиках блока добавила дополнительное давление на валюту.
Какие дальнейшие прогнозы
Отмечается, что многие стратеги ожидают, что в этом году курс евро может достичь паритета с долларом или даже опуститься ниже этого уровня.
В последний раз этот важный психологический барьер был преодолен в 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой энергетический кризис в Европе и вызвало опасения относительно рецессии.
Напомним, официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 31 декабря, впервые в истории пересек отметку 42 грн и составил 42,0390 грн/$.