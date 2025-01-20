Курс опустился ниже 43 грн/долл. Какие факторы влияют на укрепление гривны?

До конца января курс останется вблизи 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ.

Валютный курс продолжает следовать тренду, который был намечен еще в 2024 году: под контролем Нацбанка гривна получает больше свободы, после чего НБУ ее на какое-то время укрепляет.

То же самое происходит и с начала 2025 года. После девальвационного движения, в результате которого 10-11 января курс достиг 43 грн/долл., в период с 13 по 17 января национальная валюта укрепилась до 42,6-42,7 грн/долл.

До конца месяца эксперты прогнозируют снижение дисбаланса между спросом и предложением на валютном рынке.

Это будет происходить под влиянием возобновления экспортной активности и уменьшения гривневых запасов для покупки валюты, что были накоплены к концу прошлого – в начале текущего года. Александр Печерицын директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка

Курсовые качели продолжаются

В начале января объемы торгов на валютном рынке сократились по сравнению с концом 2024 года на фоне уменьшения общей активности покупателей. В частности, меньше давления на курс оказывали крупные государственные заказчики, которые приобретали валюту для исполнения контрактов.

Но ближе к середине месяца спрос снова вырос. Как объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, это произошло за счет перераспределения бюджетной гривны на валютный рынок и в связи с возобновлением активных покупок валюты со стороны населения.

Например, в первых числах января спрос на валюту на межбанковском рынке составлял 150-160 млн долл. в сутки, но впоследствии он достиг 230-250 млн долл. в сутки. Население при этом увеличило покупку валюту с 250-300 млн долл. за сутки в начале января до 350 млн долл. в сутки к середине месяца.

Национальный банк для того, чтобы погасить спрос, ожидаемо увеличил объемы интервенций. Если за период с 30 декабря 2024 года по 3 января 2025 года НБУ продал на межбанке 744 млн долл., то с 6 января по 17 января сумма интервенций превысила 2 млрд долл.

"Межбанковский курс на уровне 42,40 грн/долл. может стать краткосрочным максимумом для рынка на ближайшее будущее, поскольку при достижении этого уровня Нацбанк увеличивал свою активность по поддержке рынка. Причем стабилизация межбанковского курса за счет интервенций НБУ может понемногу успокоить наличный сегмент", – считает Александр Печерицын.

Учетная ставка станет выше, а покупателей на рынке – меньше

По оценкам Печерицына, диапазон курса от 42,10 грн/долл. до 42,40 грн/долл. скорее всего станет базовым для второй половины января.

Среди дополнительных факторов, которые будут влиять на поведение валютного рынка, можно выделить:

заседание правления НБУ, которое запланировано на 23 января. Учитывая рост темпов инфляции (ее уровень в 2024 году достиг 12%), Нацбанк может принять решение об увеличении учетной ставки с текущих 13,5% до 14%; постепенное ослабление спроса в виду исчерпания эффекта бюджетных вливаний. В течение декабря 2024 года расходы госбюджета составили более 700 млрд грн (15,6% годового объема), что существенно увеличило спрос на валюту из-за перераспределения гривны между частными субъектами и государственными заказчиками;

политическая ситуация в США. Индекс доллара (DXY) продолжает расти, увеличившись на 5,4% с начала ноября. Этот рост при ослаблении евро может стать одним из дополнительных факторов влияния на действия НБУ. Например, в течение декабря индекс доллара США и курс грн/долл. двигались синхронно, что может быть вызвано попыткой НБУ ограничить ревальвацию евро с целью защиты экспортеров.

