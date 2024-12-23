Укротить инфляцию: НБУ может снова повысить учетную ставку

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают необходимым в дальнейшем повышать учетную ставку в ближайшее время при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий. Но окончательное решение регулятор примет после обновления макропрогноза в январе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Там напоминают, что правление НБУ 12 декабря решило повысить учетную ставку с 13% до 13,5%, чтобы удержать контроль над инфляционными ожиданиями и вернуть инфляцию к снижению в следующем году.

Отмечается, что повышение учетной ставки на 0,5 и. п. поддержали семь из 11 членов КМП. Они отмечали, что такой шаг является наиболее взвешенным. С одной стороны он учитывает ожидаемую быстротечность ключевых факторов текущего ценового всплеска и устойчивость инфляционных ожиданий. С другой стороны, необходимо для сохранения под контролем ожиданий и инфляции.

По их мнению, повышение учетной ставки на 0,5 в. п. вместе с мерами по поддержанию устойчивости валютного рынка будет достаточно, чтобы продемонстрировать готовность НБУ сдержать ценовое давление, обеспечить защиту гривневых сбережений от инфляции и не допустить резкого ухудшения ожиданий.

Еще двое участников дискуссии КМП высказались за более существенное повышение учетной ставки в декабре – до 14%. Они настаивали, что НБУ должен действовать безотлагательно и решительно, ведь инфляция уже несколько месяцев не просто превышает прогноз НБУ, а растет достаточно стремительными темпами, создавая угрозу развертывания инфляционной спирали.

В регуляторе подчеркивают, что инфляция в годовом исчислении уже пересекла отметку в 10%, а ее длительное пребывание на двузнаковом уровне может привести к падению спроса на гривневые инструменты для сбережений и ослаблению доверия к монетарной политике НБУ.

Еще двое из 11 членов КМП проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 13% в декабре. именно должно поспособствовать замедлению инфляции в 2025 году.

Какой будет процентная политика НБУ дальше?

Как сообщают в НБУ, большинство членов КМП отметили потребность в дальнейшем повышении учетной ставки в ближайшие месяцы при условии сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

В то же время несколько членов КМП были не уверены в необходимости повышения учетной ставки из-за временной природы инфляционного всплеска.

По мнению сторонников повышения ставки, для возобновления контроля над ожиданиями и инфляционной динамикой НБУ лучше действовать превентивно сейчас, чем позже прибегать к более существенному повышению.

Кроме того, большинство членов КМП заявило о необходимости продолжения цикла усиления процентной политики в ближайшие месяцы, если сохранятся признаки устойчивости инфляционного давления. Двое из них допустили возможность нескольких повышений учетной ставки в январе-апреле 2025 года.

Как отмечают в регуляторе, обновление макропрогноза в январе даст больше информации по устойчивости ценового давления и рискам разбалансирования ожиданий.

Снижение учетной ставки

Отметим, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до25 % сокращение до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре и октябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

С помощью учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%.