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Европейский центробанк снизил учетную ставку в четвертый раз за год

Условия финансирования становятся более благоприятными
ЕЦБ оставил "окно возможностей" для дальнейшего понижения

Европейский центральный банк снизил ключевую учетную ставку на 0,25 п.п. до 3%. Это четвертое понижение ставки в 2024 году.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме этого, ЕЦБ  оставил "окно возможностей" для дальнейшего понижения.

Отмечается, что условия финансирования становятся более благоприятными, поскольку снижение процентной ставки постепенно уменьшает стоимость новых ссуд для предприятий и домохозяйств.

  Однако условия остаются жесткими, поскольку монетарная политика все еще ограничивающая, а эффекты от предыдущего повышения процентных ставок продолжают влиять на остаточный объем кредитов.

ЕЦБ также снизил ставку, по которой он выдает кредиты банкам на одну неделю – до 3,15% – и на один день до 3,40%.

В последние годы эти возможности почти не использовались, поскольку ЕЦБ предоставил банковской системе значительно большие резервы, чем было необходимо из-за массовых покупок облигаций и долгосрочных кредитов.

Напомним, в июне Совет управляющих Европейского центробанка принял решение снизить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов. Последний раз понижение в этом году было 17 октября.

Добавим, что ЕЦБ оказывает давление на западные банки и настаивает на выходе с российского рынка.

Автор:
Ольга Опенько