Европейский центробанк снизил ключевые процентные ставки впервые за 5 лет

Совет управляющих Европейского центробанка принял решение снизить три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов.

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Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

С 12 июня 2024 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозиту будут снижены до 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно.

"Исходя из обновленной оценки перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы влияния денежно-кредитной политики, в настоящее время целесообразно смягчить степень ограничения денежно-кредитной политики после девяти месяцев удержания ставок на прежнем уровне", - сообщают в ЕЦБ.

Там объясняют, что с момента заседания Совета управляющих в сентябре 2023 года инфляция снизилась более чем на 2,5 процентных пункта, а прогноз инфляции заметно улучшился. Базовая инфляция также снизилась, усилив признаки ослабления ценового давления и понижение инфляционных ожиданий на всех горизонтах.

При этом денежно-кредитная политика сохранила ограничительные условия финансирования. Сдерживая спрос и удерживая инфляционные ожидания на крепком уровне, это внесло существенный вклад в снижение инфляции.

В то же время, несмотря на прогресс в последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным, поскольку рост заработной платы ускоряется, а инфляция в следующем году, вероятно, останется выше целевого уровня.

Что с инфляцией в Еврозоне

Последние прогнозы по общей и базовой инфляции были пересмотрены в сторону повышения на 2024 и 2025 по сравнению с мартовскими прогнозами.

Ожидается, что общая инфляция в Еврозоне в среднем составит 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Что касается инфляции без учета энергоносителей и продуктов питания, она прогнозируется в среднем 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Ожидается, что экономический рост ускорится до 0,9% в 2024 году, 1,4% в 2025 и 1,6% в 2026 году.

ЕЦБ резко усилил денежную политику

Издание Forbes напоминает, что ЕЦБ в 2022 – 2023 годах резко усилил денежную политику из-за глобального всплеска инфляции. Рост цен значительно ускорился еще во время пандемии COVID-19 из-за локдаунов, повлекших за собой продолжительные сбои в мировой экономике. Инфляция достигла рекордных за последние десятилетия темпов из-за энергетического кризиса, разразившегося на фоне полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Война повлекла за собой беспрецедентное подорожание природного газа после отказа стран ЕС от российского газа. И это повлекло за собой быстрое подорожание практически всех товаров и услуг.

Федеральная резервная система США начала поднимать ставку на четыре месяца раньше. Долгое время на финансовых рынках исходили из того, что к снижению сначала приступит ФРС, ведь она начала поднимать ставку и довела ее до более высокого уровня. Однако инфляция в США замедлилась не столь сильно, как ожидалось (в апреле до 3,4%), поэтому ЕЦБ смог раньше американского регулятора приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

Фото: ua.depositphotos.com