Європейський центробанк знизив ключові відсоткові ставки вперше за 5 років

Рада керуючих Європейського центробанку ухвалила рішення знизити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в пресрелізі ЄЦБ.

Зазначається, що з 12 червня 2024 року відсоткова ставка за основними операціями рефінансування, а також відсоткові ставки з маржинального кредитування та депозиту будуть знижені до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно.

"Виходячи з оновленої оцінки перспектив інфляції, динаміки базової інфляції та сили впливу грошово-кредитної політики, нині доцільно пом'якшити ступінь обмежень грошово-кредитної політики після дев'яти місяців утримання ставок на колишньому рівні", - повідомляють у ЄЦБ.

Там пояснюють, що з моменту засідання Ради керуючих у вересні 2023 року інфляція знизилася більш ніж на 2,5 відсоткових пункти, а прогноз інфляції помітно покращав. Базова інфляція також знизилася, посиливши ознаки ослаблення цінового тиску та зниження інфляційних очікувань на всіх горизонтах.

При цьому грошово-кредитна політика зберегла обмежувальні умови фінансування. Стримуючи попит та утримуючи інфляційні очікування на міцному рівні, це внесло істотний внесок у зниження інфляції.

У той же час, незважаючи на прогрес в останні квартали, внутрішній ціновий тиск залишається сильним, оскільки зростання заробітної плати прискорюється, а інфляція наступного року, ймовірно, залишиться вищою за цільовий рівень.

Що з інфляцією в Єврозоні

Останні прогнози щодо загальної та базової інфляції були переглянуті у бік підвищення на 2024 та 2025 роки порівняно з березневими прогнозами.

Наразі очікується, що загальна інфляція в Єврозоні в середньому складе 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

Що стосується інфляції без урахування енергоносіїв та продуктів харчування, то вона прогнозується в середньому 2,8% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 2,0% у 2026 році.

Очікується, що економічне зростання прискориться до 0,9% у 2024 році, 1,4% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

ЄЦБ різко посилив грошову політику

Видання Forbes нагадує, що ЄЦБ у 2022 – 2023 роках різко посилив грошову політику через глобальний сплеск інфляції. Зростання цін значно прискорилося ще під час пандемії COVID-19 через локдауни, що спричинили тривалі збої у світовій економіці. Інфляція сягнула рекордних за останні десятиліття темпів через енергетичну кризу, яка вибухнула на тлі повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року.

Війна спричинила безпрецедентне подорожчання природного газу після відмови країн ЄС від російського газу. І це спричинило швидке подорожчання практично всіх товарів і послуг.

Федеральна резервна система США почала піднімати ставку на чотири місяці раніше. Тривалий час на фінансових ринках виходили з того, що до зниження спочатку приступить ФРС, адже вона раніше почала піднімати ставку і довела її до більш високого рівня. Однак інфляція в США сповільнилася не настільки сильно, як очікувалося (у квітні до 3,4%), тому ЄЦБ зміг раніше, ніж американський регулятор, приступити до помʼякшення грошово-кредитної політики.

Фото: ua.depositphotos.com