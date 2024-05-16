ЄЦБ тисне на західні банки і наполягає на виході з російського ринку

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну великі європейські кредитори продовжують керувати потужними і прибутковими підрозділами в РФ, що спонукає Європейський центральний банк чинити тиск на банки, щоб вони прискорили вихід.

Про це пише Вloomberg.

З Початку повномасштабної війни загальна кількість банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3% після вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам, які вони отримують на свої купи готівки, що застрягли в країні.

Повільні темпи виходу з РФ спонукали Європейський центральний банк тиснути на тих, хто відстає, щоб прискорити їх відхід.

Видання пише, що одна з причин, які викликають тривогу полягає в тому, що продовження присутності в Росії ризикує наразити банки на санкції США та великі штрафи.

Саме тому спостережний орган попросив усі банки, які мають значний бізнес у Росії, пришвидшити свої зусилля зі зменшення ризиків, встановивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з неї.

Згідно з повідомленням, західні санкції, які різко обмежують сферу діяльності компаній у Росії, у поєднанні з місцевими правилами та штрафними податками на продажі, ускладнюють виведення грошей банками з країни. Дочірні компанії іноземних банків у Росії, повинні дотримуватися місцевих правил, що може суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію.

І вони стикаються з ризиком помсти: Кремль інколи конфісковує активи компаній або осіб із країн, які він вважає недружніми.

Які великі європейські банки залишилися в РФ

Єдиним великим банком Європейського Союзу, який повністю покинув РФ, є Société Générale SA , який вивільнив свою найбільшу російську дочірню компанію Росбанк лише через кілька тижнів після вторгнення, хоча ця угода спонукала банк знизити вартість бізнесу більш ніж на 3 мільярди євро. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale спостерігає скорочення штату в Росії більш ніж на 99%.

Голландський банк ING Groep NV , який працює в Росії з 1993 року, каже, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов’язаний з Росією, на три чверті, приблизно до 1,3 мільярда євро.

Deutsche Bank AG різко скоротив кількість співробітників у Росії, в основному через закриття ІТ-центру, але він також отримав там вищі прибутки минулого року, ніж у 2021 році, до вторгнення. Прибутки дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зросли більш ніж втричі, а в Intesa вони зросли приблизно в двадцять разів.

Raiffeisen каже, що працює над забезпеченням дотримання санкцій і що з 2022 року він суттєво скоротив свою діяльність у Росії, скоротивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 мільярда євро.

Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником Кремля в ЄС, OTP каже, що не виграв від цієї дружби. Компанія заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють процес.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію з приблизно 3100 співробітниками та понад 50 філіями, проте банк скоротив свій кредитний портфель на дві третини.

Генеральний директор Андреа Орсель заявив, що банк продовжуватиме робити все можливе та дотримуватиметься санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити.

Додамо, що за минулий рік західні банки, які залишились працювати в Росії, сплатили країні понад €800 млн податків. Це вчетверо більше, ніж у довоєнний 2021 рік. 7 європейських банків з активами в РФ, а саме Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP заявили про загальний прибуток у 2023 році, який становить понад €3 млрд.

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