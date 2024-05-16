ЕЦБ давит на западные банки и настаивает на выходе с российского рынка

Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские кредиторы продолжают управлять мощными и прибыльными подразделениями в РФ, что побуждает Европейский центральный банк оказывать давление на банки, чтобы они ускорили выход.

Об этом пишет Вloomberg.

С начала полномасштабной войны общее количество банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало лишь на 3% после вторжения, а доходы выросли примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают на свои кучи застрявших в стране наличных.

Медленные темпы выхода из РФ побудили Европейский центральный банк давить на отстающих, чтобы ускорить их уход.

Издание пишет, что одна из причин, вызывающих тревогу, заключается в том, что продолжение присутствия в России рискует подвергнуть банки санкции США и большие штрафы.

Поэтому наблюдательный орган попросил все банки, имеющие значительный бизнес в России, ускорить свои усилия по уменьшению рисков, установив четкую дорожную карту для сокращения и выхода из нее.

Согласно сообщению, западные санкции, резко ограничивающие сферу деятельности компаний в России, в сочетании с местными правилами и штрафными налогами на продажи, затрудняют вывод денег банками из страны. Дочерние компании иностранных банков в России должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию.

И они сталкиваются с риском мести: Кремль иногда конфискует активы компаний или лиц из стран, которые он считает недружественными.

Какие крупные европейские банки остались в РФ

Единственным крупным банком Европейского Союза, полностью покинувшим РФ, является Société Générale SA, который высвободил свою крупнейшую российскую дочернюю компанию Росбанк лишь через несколько недель после вторжения, хотя это соглашение побудило банк снизить стоимость бизнеса более чем на 3 миллиарда евро. После продажи двух меньших подразделений Société Générale наблюдает сокращение штата в России более чем на 99%.

Голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, говорит, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с Россией, на три четверти, примерно до 1,3 миллиарда евро.

Deutsche Bank AG резко сократил количество сотрудников в России, в основном из-за закрытия ИТ-центра, но он также получил там более высокие прибыли в прошлом году, чем в 2021 году, до вторжения. Доходы дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросли более чем в три раза, а в Intesa они выросли примерно в двадцать раз.

Raiffeisen говорит, что работает над обеспечением соблюдения санкций и с 2022 года он существенно сократил свою деятельность в России, сократив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 миллиарда евро.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящих деньги из страны. Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является самым близким союзником Кремля в ЕС, OTP говорит, что не выиграл от этой дружбы. Компания заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют процесс.

Итальянская UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию с примерно 3100 сотрудниками и более 50 филиалами, однако банк сократил свой кредитный портфель на две трети.

Генеральный директор Андреа Орсель заявил, что банк будет продолжать делать все возможное и соблюдать санкции, но окончательный выход будет трудно осуществить.

Добавим, что за прошлый год оставшиеся работать в России западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.

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