США угрожают отключить Raiffeisen Bank от американской финансовой системы из-за бизнеса в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, продолжающий работать в РФ, получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что финучреждения могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в стране-агрессоре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что письмо за подписью замминистра Уолли Адейемо поступило в банк 6 мая, а уже через два дня Raiffeisen Bank сообщил о решении выйти из сомнительного соглашения о выкупе доли российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag.

Адейемо выражал в письме обеспокоенность США этим соглашением, но предупреждение не ограничивалось им.

По словам источников издания, беспокойство Минфина США по поводу деятельности банка в России сохраняется.

Чиновник США указал, что расширение Raiffeisen противоречит обещаниям, которые банк давал Минфину США.

Адейемо предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что Министерству финансов США придется принять меры по ограничению доступа банка к американской финансовой системе, учитывая опасения, что его деятельность ставит под угрозу национальную безопасность.

В то же время представитель Raiffeisen сообщил изданию, что банк отказался от соглашения со Strabag, значительно сократил деятельность в России и принял меры по снижению санкционных рисков.

"RBI будет продолжать работу над деконсолидацией своей российской дочерней компании", - подчеркнули в компании.

Напомним, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, чтов третьем квартале 2024 г. банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Как сообщил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International Кристоф Данц, в настоящее время правление крупнейшего западного банка, который продолжает работать в РФ, считает продажу российского Райффайзен Банка оптимальным вариантом деконсолидации.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае 2023 года Reuters писал, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.