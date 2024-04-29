Западные банки заплатили в РФ вчетверо больше налогов, чем до войны

За прошлый год оставшиеся работать в России западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.

Также в сообщении говорится, что доходы семи банков были частично получены за счет средств, которые учреждения не могут вывезти из РФ.

Согласно анализу Financial Times, увеличение доходности является причиной того, что банки Европы заплатили России около €800 млн налогов в прошлом году.

Эти средства в четыре раза превышают сумму в 2021 году, когда она составляла €200 млн.

Более половины налоговых платежей европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, имеющий наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов. Доходы RBI в России выросли более чем в три раза - до €1,8 миллиарда в период с 2021 по 2023 год, что составляет половину общей прибыли австрийской группы.

Прыжок доходности привел к росту уплаченных налогов. Помимо прибыли таких американских кредиторов как Citigroup и JPMorgan.

"Иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Подобные меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", - пишет FT.

Инфографика Financial Times

Отметим, австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ) ожидает, что Европейский центральный банк в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Также Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему европейскому банку в России, сократить свои активы в России.

Raiffeisen Bank: выход из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.