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Западные банки заплатили в РФ вчетверо больше налогов, чем до войны
За прошлый год оставшиеся работать в России западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год.
Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.
Также в сообщении говорится, что доходы семи банков были частично получены за счет средств, которые учреждения не могут вывезти из РФ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно анализу Financial Times, увеличение доходности является причиной того, что банки Европы заплатили России около €800 млн налогов в прошлом году.
Эти средства в четыре раза превышают сумму в 2021 году, когда она составляла €200 млн.
Более половины налоговых платежей европейских банков приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, имеющий наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов. Доходы RBI в России выросли более чем в три раза - до €1,8 миллиарда в период с 2021 по 2023 год, что составляет половину общей прибыли австрийской группы.
Прыжок доходности привел к росту уплаченных налогов. Помимо прибыли таких американских кредиторов как Citigroup и JPMorgan.
"Иностранные кредиторы выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от международных санкций в отношении российских банков. Подобные меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране", - пишет FT.
Отметим, австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ) ожидает, что Европейский центральный банк в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.
Также Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему европейскому банку в России, сократить свои активы в России.
Raiffeisen Bank: выход из России
Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.
В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение , не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.
По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладываются.
Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.
В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.
Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина призвала крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.