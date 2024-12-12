Європейський центробанк знизив облікову ставку четвертий раз за рік

Європейський центральний банк знизив ключову облікову ставку на 0,25 в.п. до 3%. Це четверте зниження ставки у 2024 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Крім цього, ЄЦБ залишив "вікно можливостей" для подальшого зниження.

Зазначається, що умови фінансування стають більш сприятливими, оскільки зниження процентної ставки поступово зменшує вартість нових позик для підприємств і домогосподарств.

Проте умови залишаються жорсткими, оскільки монетарна політика все ще є обмежувальною, а ефекти від попереднього підвищення процентних ставок продовжують впливати на залишковий обсяг кредитів.

ЄЦБ також знизив ставку, за якою він видає кредити банкам на один тиждень - до 3,15% - і на один день до 3,40%.

В останні роки ці можливості майже не використовувалися, оскільки ЄЦБ надав банківській системі значно більші резерви, ніж було необхідно, через масові покупки облігацій і довгострокових кредитів.

Нагадаємо, в червні Рада керуючих Європейського центробанку ухвалила рішення знизити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Останній раз зниження в цьому році було 17 жовтня.

Додамо, що ЄЦБ тисне на західні банки і наполягає на виході з російського ринку.