Недобудовану дитячу клініку в Києві продали за ціною, що в 15 разів перевищує стартову

15 квітня відбувся онлайн-аукціон з приватизації недобудованої дитячої уронефрологічної клініки в Києві. Клініку продали за ціною, що в 15 разів перевищує початкову ставку.

Про це свідчать дані торгів.

Зазначається, що організатором торгів є Фонд держмайна України.

Що відомо про об’єкт та ціну

Об’єкт незавершеного будівництва – дитяча уронефрологічна клініка на 80 ліжок, що належить ДУ "Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України".

Стартова ціна складала 7,5 мільйона гривень (без ПДВ), але в процесі торгів вона зросла в 15 разів, досягнувши 111 мільйонів гривень (без ПДВ). З урахуванням ПДВ загальна сума становитиме 133,2 мільйона гривень.

Відзначається, що за недобуд змагалось 17 учасників.

Об’єкт, площею 3943,5 м² знаходиться в центрі міста Києва ( вул. Обсерваторна 3/1), поруч зі зручною транспортною розв'язкою та соціальною інфраструктурою.

Висота будівлі становить 16,5 м. Фундамент виконано у вигляді стрічки з залізобетону, зовнішні стіни – цегляні, а міжповерхові перекриття – залізобетонні. Підлога на перекриттях покрита цементом, а покрівля – рубероїдом.

Рівень будівельної готовності 54,5%.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації. Зазначається, що площа земельної ділянки – 0,6266 га.

Що відомо про переможця

Переможцем торгів стало ТОВ "Згода". Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення торгів. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до державного бюджету.

Згідно з даними Оpendatabot, товариство було засновано в 1996 році.

Юридична адреса: 27000, Україна, Кіровоградська область, Добровеличківський район, селище міського типу Добровеличківка, вулиця Центральна, будинок 84.

Статутний капітал: 88 200 грн.

Основний вид діяльності — вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур та насіння олійних культур.

Інші види діяльності включають: вирощування овочів, баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, розведення великої рогатої худоби, свиней, допоміжна діяльність у рослинництві та тваринництві, післяурожайна діяльність, рибальство, виробництво м'яса, олії, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, готової їжі, оптова і роздрібна торгівля харчовими продуктами, вантажний автомобільний транспорт, а також інша професійна та наукова діяльність.

Кінцеві бенефіціарні власники:

Соловчук Віктор Михайлович.

Соловчук Лариса Іванівна.

Соловчук Леонід Вікторович.

Соловчук Євген Вікторович.

Соловчук Іван Михайлович.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України оголосив про приватизаційний аукціон з продажу Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою.