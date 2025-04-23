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Фонд держмайна оприлюднив результати приватизаційних аукціонів за перший квартал: який об’єкт став найдорожчим
За перший квартал Фонд державного майна України (ФДМУ) провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малої приватизації на загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Із загальної суми переможних пропозицій на аукціонах 78,0 % припало на 12 єдиних майнових комплексів на загальну суму 315,8 млн гривень. Станом на 31 березня 2025 року надходження від приватизації державного майна становлять 205,72 млн гривень.
Наймасштабніші об’єкти приватизації:
- ЄМК ДП "Інформаційно-аналітичне агентство". Стартова ціна — 16 837 264 гривень, фінальна — 41 700 000 гривень;
- ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Стартова ціна — 7 668 940 гривень, фінальна — 9 000 697 гривень;
- ДП "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд". Стартова ціна — 7 944 943 гривень, фінальна — 33 200 100 гривень.
Також у фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ було спрямовано 1,89 млрд гривень від приватизації націоналізованого активу державної частки у статутному капіталі ТОВ "Аерок".
У другому кварталі поточного року команда ФДМУ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об’єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн гривень.
Крім того, будуть виставлені два об’єкти великої приватизації:
- державний пакет акцій розміром 99,99% статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Сумихімпром";
- 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".
Торги заплановані на червень 2025 року.
Нагадаємо, 15 квітня відбувся онлайн-аукціон з приватизації недобудованої дитячої уронефрологічної клініки в Києві. Клініку продали за ціною, що в 15 разів перевищує початкову ставку.