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Фонд держмайна оприлюднив результати приватизаційних аукціонів за перший квартал: який об’єкт став найдорожчим

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ФДМУ провів 130 приватизаційних аукціонів. / Freepik

За перший квартал Фонд державного майна України (ФДМУ) провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малої приватизації на загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Із загальної суми переможних пропозицій на аукціонах 78,0 % припало на 12 єдиних майнових комплексів на загальну суму 315,8 млн гривень. Станом на 31 березня 2025 року надходження від приватизації державного майна становлять 205,72 млн гривень.

Наймасштабніші об’єкти приватизації:

  • ЄМК ДП "Інформаційно-аналітичне агентство". Стартова ціна — 16 837 264 гривень, фінальна — 41 700 000 гривень; 
  • ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Стартова ціна — 7 668 940 гривень, фінальна — 9 000 697 гривень; 
  • ДП "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд". Стартова ціна — 7 944 943 гривень, фінальна — 33 200 100 гривень.

Також у фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ було спрямовано 1,89 млрд гривень від приватизації націоналізованого активу державної частки у статутному капіталі ТОВ "Аерок".

У другому кварталі поточного року команда ФДМУ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об’єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн гривень.

Крім того, будуть виставлені два об’єкти великої приватизації:

  • державний пакет акцій розміром 99,99% статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Сумихімпром"; 
  • 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Торги заплановані на червень 2025 року.

Нагадаємо, 15 квітня відбувся онлайн-аукціон з приватизації недобудованої дитячої уронефрологічної клініки в Києві. Клініку продали за ціною, що в 15 разів перевищує початкову ставку.

Автор:
Тетяна Ковальчук