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В Киевской области финская компания Peikko готовится к запуску завода бетонных конструкций (ФОТО)

завод Peikko в Киевской области
В Киевской области Peikko ввела в эксплуатацию промышленное здание будущего завода. Фото: facebook/kysylevskyy.

24 апреля на территории индустриального парка "Белая Церковь" финская компания Peikko Group Corporation ввела в эксплуатацию промышленное здание будущего завода по производству бетонных соединений и композитных конструкций. Планируемые инвестиции в развитие нового завода составляют 3 млн. евро в течение 2 лет.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Фото 2 — В Киевской области финская компания Peikko готовится к запуску завода бетонных конструкций (ФОТО)

По его словам, ввоз оборудования будет продолжаться в течение мая, после чего на заводе начнется производство продукции для нужд строительной отрасли. На новом предприятии в Белой Церкви будет создано около 50 рабочих мест.

Фото 3 — В Киевской области финская компания Peikko готовится к запуску завода бетонных конструкций (ФОТО)

При ввозе оборудования финская компания воспользуется налоговыми и таможенными стимулами для участников индустриальных парков. В частности, возможностью освобождения от НДС и ввозной пошлины при импорте оборудования.

Peikko Group Corporation имеет производственные мощности в 12 странах мира. В Украине компания с 2023 года представлена дочерней компанией " Пейко Украина ", участвующей в проектах восстановления инфраструктуры нашей страны .

Напомним, Тернопольщина готовится к запуску нового индустриального парка "Био-лан", который будет специализироваться на производстве биоэтанола и биогаза. Проект реализуется в Лановецком городском территориальном обществе и предусматривает инвестиции в размере 110 миллионов евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук