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В Тернопольской области строят индустриальный парк "Био-лан" более чем на 200 рабочих мест
Тернопольщина готовится к запуску нового индустриального парка "Био-лан", который будет специализироваться на производстве биоэтанола и биогаза. Проект реализуется в Лановецком городском территориальном обществе и предусматривает инвестиции в размере 110 миллионов евро.
О сообщает Тернопольская областная государственная администрация.
Ожидается, что индустриальный парк создаст более 200 рабочих мест и будет ежегодно приносить 7 миллионов гривен в местный бюджет.
"Цель индустриального парка – способствовать росту перерабатывающих мощностей зерновых культур и стимулировать развитие альтернативных источников энергии в регионе. Развитие сети индустриальных парков обеспечит создание новых рабочих мест и улучшение экономического развития области", – отметил начальник областной военной администрации Вячеслав Негода во время осмотра строительства объекта.
Что предполагает проект
Индустриальный парк "Био-лан" станет важным производственным и логистическим центром, способствующим развитию региона. Основными направлениями его деятельности будут переработка зерновых культур, производство биоэтанола и биогаза, а также развитие логистической инфраструктуры.
На территории парка предусмотрено строительство офисных, торговых, производственных и складских помещений, а также инженерных построек, необходимых для обеспечения бесперебойной работы предприятий. В настоящее время активно продолжаются работы по устройству подъездных автомобильных и железнодорожных путей, прокладке сетей водоснабжения, водоотвода и газоснабжения.
Также ведется строительство элеваторного комплекса, станции перелива растительного масла и основных производственных мощностей для изготовления биоэтанола и биогаза.
Документы для официальной регистрации парка уже представлены в Министерство экономики. На сегодняшний день в Тернопольской области уже зарегистрировано четыре индустриальных парка, а до конца года планируется создание еще трех.
В прошлом году Кабинет министров одобрил решение о создании нового индустриального парка под названием Borschiv в Тернопольской области. Парк будет занимать площадь в 30 гектаров.