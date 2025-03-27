На Тернопільщині будують індустріальний парк "Біо-лан" на понад 200 робочих місць

Тернопільщина готується до запуску нового індустріального парку "Біо-лан", який спеціалізуватиметься на виробництві біоетанолу та біогазу. Проєкт реалізується в Лановецькій міській територіальній громаді та передбачає інвестиції у розмірі 110 мільйонів євро.

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Про повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

Очікується, що індустріальний парк створить понад 200 робочих місць та щорічно приноситиме 7 мільйонів гривень у місцевий бюджет.

"Мета індустріального парку - сприяти зростанню переробних потужностей зернових культур та стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії у регіоні. Розвиток мережі індустріальних парків забезпечить створення нових робочих місць та покращення економічного розвитку області", - зазначив начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода під час огляду будівництва об’єкта.

Що передбачає проєкт

Індустріальний парк "Біо-лан" стане важливим виробничим та логістичним центром, що сприятиме розвитку регіону. Основними напрямками його діяльності будуть переробка зернових культур, виробництво біоетанолу та біогазу, а також розвиток логістичної інфраструктури.

На території парку передбачено будівництво офісних, торгових, виробничих і складських приміщень, а також інженерних споруд, необхідних для забезпечення безперебійної роботи підприємств. Наразі активно тривають роботи з облаштування під’їзних автомобільних та залізничних шляхів, прокладання мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання.

Також ведеться будівництво елеваторного комплексу, станції переливу олії та основних виробничих потужностей для виготовлення біоетанолу та біогазу.

Документи для офіційної реєстрації парку вже подано до Міністерства економіки. На сьогодні у Тернопільській області вже зареєстровано чотири індустріальні парки, а до кінця року планується створення ще трьох.

Додамо, минулого року Кабінет міністрів схвалив рішення про створення нового індустріального парку під назвою Borschiv у Тернопільській області. Парк займатиме площу 30 гектарів.